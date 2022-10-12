 

Поло оверсайз, кроп-топ и рюши: восемь разнообразных моделей элегантных и стильных женских рубашек

12.10.2022, 18:55, Разное
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Рубашка давно перекочевала из женского гардероба в мужской, увеличив разнообразие моделей. Эта одежда перестала считаться официальной формой для важных мероприятий – в этой статье вы увидите 8 моделей, в которых будет не стыдно показаться на любой вечеринке.

Быть стильной просто

Однотонная рубашка с воротником, закрывающим шею – отличный вариант для повседневной жизни. От обычной рубашки ее отличает размер: силуэт оверсайз позволяет носить ее как самостоятельную верхнюю одежду.

Если комбинировать с джинсами, то получится будничный образ, а добавив каблуки и яркий топ, вы создадите себе праздничное настроение.

Атласная шелковая рубашка позволяет выглядеть роскошно и стильно. Носите ее с длинной юбкой или строгими брюками.

Эту рубашку отличает воротник Питер Пэн – отложной, с закругленными краями.

Это позволяет выглядеть мило и женственно.

Джинсовая рубашка никогда не выйдет из моды. Если вы хотите подчеркнуть черты лица, то разбавьте образ светлыми тонами: брюками-кюлотами, обувью, головным убором.

Рубашка-топ позволяет решить сразу две задачи: если вы хотите одеться в формальном стиле, то выбирайте низ с завышенной талией.

А если необходимо создать впечатление легкости, то выбирайте одежду с низкой посадкой.

Объемные рукава-фонарики теперь могут быть не только у блуз, но и у рубашек. Чтобы образ не получился скучным, сделайте акцент на ленту или ремешок на запястье.

Легкая и удобная рубашка из льна кроя оверсайз – прекрасная базовая вещь, которую можно сочетать с трендами в одежде. Большим спросом пользуются женские рубашки с рюшами.

Эта модель имеет множество складок, которые могут располагаться вокруг рукавов, воротника или запястья. Для усиления впечатления надевайте ее с кожаной мини-юбкой или вещами в стиле пэчворк.


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