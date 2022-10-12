Все самые важные тренды родом из 60-х: бьюти-эксперты рассказали, каким будет модный макияж – 2022

Красота и элегантность, естественность и стильность – вот характеристики макияжа шестидесятых годов прошлого столетия. Именно поэтому тренды нынешнего и будущего сезона так похожи на моду 60-х годов. Прислушаемся к советам экспертов, которые дали очень полезные рекомендации.

Яркость губ

В 60-е годы в моде была яркая косметика, особенно это касалось помады для губ. Все оттенки красного цвета, а также красивые привлекательные цвета (например, розовый) и сегодня вызывают восторг у окружающих. Такой макияж выглядит нарядным, он смотрится стильно, эффектно и поистине шикарно.

Блеск для губ

Он также не теряет своей популярности. Многие модницы пользовались им в далекие годы прошлого столетия, и сегодня увлажненные губы смотрятся привлекательно, поэтому мода продолжает шагать через десятилетия.

Естественное оформление губ

Например, используя бледно-розовую или нюдовую помаду, вы сможете сделать губы максимально естественными и в то же время привлекательными. Можно нанести помаду на всю поверхность или слегка подчеркнуть контуры.

Светлая кожа

Как и в далекие шестидесятые, естественная кожа является самой красивой и привлекательной. Загар и смуглые оттенки остались в прошлом, сегодня в тренде светлые тона, которые омолаживают, выглядят просто потрясающе и отличаются тем, что даже сама мода является щадящей. Ни для кого не секрет, что воздействие солнечных лучей не является благоприятным, поэтому нет смысла посещать солярии или отправляться в теплые страны. Достаточно подобрать нюдовые пудру, тон и румяна, и ваш макияж станет модным и стильным.

Тени, нанесенные на подвижную часть век

Раньше тени наносились практически до линии бровей, а сегодня, как и в шестидесятых, они покрывают лишь подвижную часть верхних век. Аккуратное нанесение и использование одного или нескольких цветов помогут глазам выглядеть более выразительно.

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Стоит также сказать, что в прошлом веке была в моде круглая форма глаз, сегодня вы можете ее немного изменить и сделать более овальной (миндалевидной), и это также возможно с помощью правильно нанесенных теней.

Стрелки

Кто не восхищался красотой стрелок на глазах модниц 60-х годов! Сегодня они снова в тренде, причем не первый сезон и с перспективой того, что они останутся на вершине моды еще долгое время. На смену «кошачьему глазу» пришли «стрелки котенка», которые выглядят не менее привлекательно.

Кроме того, они, так же как и тени, помогут изменить форму глаза по вашему желанию (сделать более круглой или овальной).

Пышные ресницы

Ресницами красавиц прошлого можно было бесконечно восторгаться. Сегодня снова в моде пышные ресницы, которые вы можете удлинить при помощи туши и другой декоративной косметики, а также нарастить.

Все зависит от вашего вкуса, причем вкусы современных и представительниц прекрасного пола прошлых лет, к счастью, совпадают.

Акцент на глазах или помаде

Как и в прошлом веке, вы можете выбрать черты лица, на которых можно сделать акцент. Отличным вариантом будет сделать яркими глаза и бледными губы или не использовать косметику для глаз, а подчеркнуть красоту губ яркой помадой.