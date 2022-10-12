 

На “Активном гражданине” выберут названия для новых московских объектов

12.10.2022, 18:38, Разное
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На голосования вынесут варианты названий для 45 новых городских объектов: площадей, скверов, улиц, аллей, переулков, набережных и шоссе. Планируется, что вскоре они появятся на карте столицы.

На первом этапе пользователи “Активного гражданина” смогут прислать свои предложения. Специалисты выберут самые яркие идеи, после чего эти варианты вынесут на второй этап – голосование на портале, сообщил руководитель ГКУ “Новые технологии управления” Александр Пищелко.

“Это уже будет классическое голосование, где из нескольких вариантов нужно выбрать один”, – уточнил он.

Голосования будут регулярно открываться в течение октября и ноября. Улицы, которым предстоит выбрать названия, расположены в центре, Южном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах, рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Открыты первые пять голосований. Активным гражданам предстоит выбрать наименования для переулка в Пресненском районе, улиц в Крылатском, а также улиц и бульваров Тушинского аэродрома.

На страницах голосований можно найти информацию о новых объектах, о местности, на которой они расположены. Также представлены предложения специалистов по вариантам названий, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что в начале сентября пользователи “Активного гражданина” выбрали самые красивые места Москвы. В 14 опросах приняли участие более 2,8 миллиона человек.

Так, самым красивым мостом жители столицы признали Крымский. С него открывается живописный вид на Москву-реку, храм Христа Спасителя и Парк Горького. Лучшей набережной стала Кремлевская, а самым популярным фонтаном – “Дружба народов” на ВДНХ.

С помощью портала “Активный гражданин” власти Москвы активно привлекают горожан к управлению столицей. Пользователи могут делиться полезными идеями и предлагать эффективные решения.

Портал начал работать в 2014 году. За восемь лет к нему присоединилось более шести миллионов человек. Они решают вопросы благоустройства, работы поликлиник, библиотек, центров госуслуг, выбирают мероприятия для праздников и многое другое.


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