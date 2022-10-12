 

Школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад

12.10.2022, 18:38, Разное
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Троицкий и Новомосковский административные округа столицы продолжают активно развиваться, увеличивая число местных жителей. Разумеется, власти города прикладывают значительные усилия, чтобы создать в новых районах комфортную городскую инфраструктуру, в том числе. Особое внимание уделяется обустройству школ и детских садов.

Вообще для столичных властей очень важно, чтобы в
каждом районе москвичи могли получать качественное школьное
образование. При этом но новые объекты, конечно же, должны соответствовать всем требованиям
безопасности и комфорта.
Кстати, давно доказано, что красивая и опрятная окружающая среда положительно
влияет на процесс обучения.

Системе образования в Москве уделяется приоритетное внимание. сегодня во всех районах города строятся современные, комфортабельные и доступные школы, а также дошкольные учреждения. Так, школа №2094 в Новой Москве получила здание под детский сад со всей необходимой инфраструктурой.

Новое здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположено на Саларьевской улице поселения Московский. Новый корпус школы №2094 имеет три этажа. Об этом рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

“Здание расположено на Саларьевской улице (дом 11 а) в поселении Московский. В нем разместились игровые, спальни и буфеты, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы”, — подчеркнул чиновник.

Новый корпус школы на благоустроенной территории, которая идеально подходит для прогулок и занятий. Для детей уже установили игровые и спортивные площадки. Помещении в здании детского сада приспособлены для людей с ограниченными возможностями, а все входы в него находятся на уровне земли.

К слову, в Новой Москве недавно открыли современную школу “Энергия”. Образовательное учреждение может принять до 1325 учеников. Ультрасовременное образовательное учреждение имеет собственный лабораторно-исследовательский центр, многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивный зал. Об этом ранее сообщали “Дни.ру”.


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