Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отмечают четвертую годовщину свадьбы

Сегодня младшая дочь принца Эндрю и внучка покойной Елизаветы II, 32-летняя Евгения, принцесса Йоркская, и ее супруг-менеджер Джек Бруксбэнк, отпраздновали четвертую годовщину свадьбы. Особенный день Евгения отметила, поделившись в социальных сетях ранее неопубликованным снимком с торжества.

Счастливой годовщины, мой Джек, – написала принцесса в посте. – 4 года и дальше будет больше…

Напомним, что в начале июня стало известно, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк покинут Великобританию вслед за принцем Гарри, с которым Евгения очень дружна, и Меган Маркл. Они переедут в Португалию и будут жить на две страны. Причиной переезда послужили вовсе не разногласия с королевской семьей, а новая должность Джека на частном элитном курорте в часе езды к югу от Лиссабона.

Через 10 дней после смерти королевы Елизаветы принцесса Евгения вместе с сестрой, принцессой Беатрис, почтили память Ее Величества в трогательном обращении.

Пышная свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоялась 12 октября 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где той же весной обвенчались Меган Маркл и принц Гарри. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Молодожены пригласили на праздник более 800 гостей. Супруги познакомились более 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018. Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, обрамленным бриллиантами. Помолвка состоялась в начале января в Никарагуа, за несколько месяцев до свадьбы.

25 сентября 2020 года супруги сообщили, что ждут рождения первенца. 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне Евгения родила сына, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк.