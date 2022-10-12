 

Польский эксперт – Москва повышает градус напряжённости на границе с НАТО

12.10.2022, 18:10, Разное
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Развёртывая региональную военную группировку с Минском, Москва хочет сковать украинские силы, вынужденные теперь находиться на границе с Белоруссией, а не на востоке или юге страны, уверен польский аналитик Пётр Жоховский. Одновременно Москва накаляет обстановку в противостоянии с Западом, рассчитывая, что в результате он отступит, пишет Gazeta Prawna.


АР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развёртывании совместной региональной группировки российских и белорусских войск, которое продолжается уже несколько дней. Это реализация договорённостей между Минском и Кремлём. Эксперт Центра восточных исследований в Варшаве Пётр Жоховский в первую очередь обращает внимание на прямое влияние такого шага на украинский конфликт, пишет Gazeta Prawna. 

«Положение российских войск на Украине слабое. Москва пытается улучшить ситуацию, развёртывая региональную группировку с белорусами. Это отвлекает внимание украинских сил. В таких условиях Украина должна держать много армии на границе с Белоруссией, а не использовать их на востоке или юге своей страны», — разъясняет он в интервью с Польским агенством печати.

«Однако дело не только в Украине… Москва хочет показать, что таким образом она «реагирует» на заявления Лукашенко о том, что НАТО хотело бы осуществить нападение на Белоруссию. Это своего рода модификация хода, которым была знаменитая Эмсская депеша — создание повода для совершения конкретных действий. Россияне хотят повысить уровень напряжённости на границе с НАТО. Кремль делает ставку на то, что таким образом он сумеет напугать одного из важных членов альянса и доведёт ситуацию до того, что Запад предпримет попытки деэскалации ситуации и прекращения оказания помощи Украине», — считает аналитик. 

Gazeta Prawna напоминает, что РФ и Белоруссия образуют Союзное государство и имеют в своём арсенале совместную региональную группировку войск, которая формируется в случае повышения уровня угрозы.


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