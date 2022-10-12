Алжир столкнулся с небывалой волной мигрантов из Европы

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ввёл в стране чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Испании, Бельгии, Нидерландов и Германии.

Европейцы бегут от счетов за коммунальные услуги и преследований со стороны судебных приставов.

Власти страны признали, что не могут остановить поток нелегальных мигрантов из-за моря. Многие европейцы прибывают в страну на яхтах, электросамокатах и дельтапланах. В случае поимки сотрудники таможни просто отпускают их за взятку. Нам удалось пообщаться с одним из таких беженцев. Его зовут Жан, он приехал из Антверпена (Швеция), где остался его дом и счёт в 16 тыс. евро в месяц за коммуналку.

– Здесь даже лучше, чем мне рассказывали. Отопление не нужно, дома круглые сутки тепло. Можно ходить в церковь или совершать намаз, никто этому не мешает, особенно если речь о намазе. С гей-клубами, правда, сложнее, чем в моей родной Швеции, зато во вторник можно сходить на главную площадь посмотреть на казнь. Я уже месяц тут живу, и ко мне ни разу не пришли счета. Я слышал, что в наш район почтальон ходить боится, – рассказывает Жан.

Власти Алжира попросили помощи у стран Арабского союза. Там пообещали трудоустроить европейских мигрантов в различные ЧВК на территории Сирии и Ирака.

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