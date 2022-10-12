 

Алжир столкнулся с небывалой волной мигрантов из Европы

12.10.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ввёл в стране чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Испании, Бельгии, Нидерландов и Германии.

Европейцы бегут от счетов за коммунальные услуги и преследований со стороны судебных приставов.

Власти страны признали, что не могут остановить поток нелегальных мигрантов из-за моря. Многие европейцы прибывают в страну на яхтах, электросамокатах и дельтапланах. В случае поимки сотрудники таможни просто отпускают их за взятку. Нам удалось пообщаться с одним из таких беженцев. Его зовут Жан, он приехал из Антверпена (Швеция), где остался его дом и счёт в 16 тыс. евро в месяц за коммуналку.

– Здесь даже лучше, чем мне рассказывали. Отопление не нужно, дома круглые сутки тепло. Можно ходить в церковь или совершать намаз, никто этому не мешает, особенно если речь о намазе. С гей-клубами, правда, сложнее, чем в моей родной Швеции, зато во вторник можно сходить на главную площадь посмотреть на казнь. Я уже месяц тут живу, и ко мне ни разу не пришли счета. Я слышал, что в наш район почтальон ходить боится, – рассказывает Жан.

Власти Алжира попросили помощи у стран Арабского союза. Там пообещали трудоустроить европейских мигрантов в различные ЧВК на территории Сирии и Ирака.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.22 / “Простите!”: зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту

13.05.22 / Мнение: С помощью «оружия газовой блокады» США руками Киева стремятся ослабить Европу

25.05.21 / Скандалы: Сделка преткновения

09.12.21 / Ученые нашли гены, связанные с самоубийствами, психрасстройствами и вредными привычками

03.06.22 / Мнение: “Мы представляем силы специальных операций…”

19.09.21 / Игорь Ильинский и Татьяна Еремеева: как вторая жена спасла актера

09.04.22 / Звезда “Бумажного дома” Мигель Эрран чуть не сгорел в собственном доме

10.02.21 / Скандалы: «Двойка» для учителя

20.03.22 / Минобороны РФ впервые заявило о применении гиперзвукового оружия

16.08.21 / Элла Памфилова вылетела в Кабул для помощи в организации первых в истории страны демократических выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика