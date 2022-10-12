 

Для смелых и уверенных в себе: 10 модных стрижек с прямой челкой

12.10.2022, 17:30, Разное
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Современная стрижка – одно из основных слагаемых стиля, она позволяет выглядеть женщине моложе и привлекательнее. Эффект может усилить правильно подобранная челка. В этой статье вы увидите 10 случаев, когда прямая челка идеально вписывается в образ.

Маленькие хитрости

Такой вид стрижки, как каре, удерживает пальму первенства в течение многих лет.

Каре позволяет сделать образ легким и элегантным, а техника стрижки визуально придает волосам дополнительный объем.

Такая прическа легко может скрыть широкий лоб, мимические морщинки или другие недостатки, что делает ее особенно популярной у женщин в возрасте.

Экспериментируйте с цветом волос: с помощью разных оттенков можно придавать законченность образу.

Например, выделив отдельные прядки оттеночным бальзамом, вы будете транслировать миру молодость и легкость.

Короткие стрижки акцентируют внимание на лице и шее, поэтому усилить эффект можно с помощью аксессуаров.

Эффектно и стильно

Тренд 2023 года – стрижка паж. Стилисты уверяют, что такая форма стрижки придает женщине шарм и эффектный вид.

Укладывать подобную стрижку довольно просто: мастер придает форму волосам так, что они ложатся в правильном направлении, а прямая челка создает образ энергичной и деловой женщины.

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Обычно стрижка паж отличается плотной, густой челкой и легкими прядками остальных волос.

Техника стрижки “каскад” придает прическе объем, поэтому хорошо подходит для тонких и слабых волос. Такое название эта стрижка получила по аналогии со струями водопада: так же, как плавно течет вода, пряди ниспадают на плечи. Особенно эффектно и празднично смотрится прическа с накрученными прядями у лица и удлиненной прямой челкой.

Интересным вариантом станет густая челка и легкие прядки, плавно спускающиеся ниже плеч. Такая стрижка подходит женщинам, вне зависимости от возраста: одинаково органично с такой прической будет смотреться и мать, и дочь.


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