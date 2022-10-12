Особенности косметического ухода за кожей в октябре

С наступлением осени наша кожа нуждается в особом сезонном уходе. Просто умыться водой уже не достаточно, даже при отсутствии проблем. Как ухаживать за лицом осенью правильно? Постараемся разобраться в этом вопросе и собрать идеальную осеннюю косметичку.

Прекрасная пора…

С наступлением осени температура на улице понижается, а в помещениях включается отопление. Перепад температур сам по себе является стрессом для нашей кожи. Прибавьте к этому низкую влажность воздуха дома и суровые испытания ветром и дождем на улице. Сокращается и количество солнечного света. В таких условиях ваша кожа требует дополнительного внимания и заботы. Возможно, она уже пытается сообщить вам об этом, например сухостью и шелушением.

Не бойтесь появления подобных симптомов. Они лишь сигнализируют о потребности кожи в дополнительном питании и увлажнении. Переходить на осенний уход не обязательно сразу с началом календарного сентября. Ориентируйтесь на погоду в своем регионе и состояние кожи. Просто постепенно вводите дополнительные косметические продукты в свой персональный план красоты.

Читайте состав косметики

Осенью нашей коже понравятся средства, богатые гиалуроновой кислотой, керамидами и глицерином. Предпочитаете омолаживающую косметику? Обратите внимание на продукты с ретинолом. Большая ошибка думать, что с окончанием лета можно убрать всю солнцезащитную косметику. SPF средства желательно продолжать использовать перед выходом на улицу.

Текстура – это важно

С наступлением холодов можно переходить на средства с более жирной и плотной структурой. Макияж осенью лучше всего снимать кремообразными сливками и муссами, вместо жидких лосьонов. Ночной крем вполне может оставлять жирный блеск после нанесения. Легкие гели и тоники имеет смысл оставить для летнего ухода за кожей.

Позаботьтесь о цвете лица

Осенью можно начинать лечение солнечных и пигментных пятен. Используйте для этого специализированные средства или запишитесь на подходящую процедуру в салон. При уменьшении количества солнечного света можно проводить любые действия с пигментами кожи. Например, избавиться от следов солнечных ожогов или сделать новый татуаж.

Грамотное очищение

Осенью и зимой стоит с особой осторожностью использовать скрабы и пилинги. Любые скрабирующие средства допустимо применять не чаще 1-2 раз в неделю. Это правило применимо так же к кислотным пилингам. Чрезмерное увлечение очищением кожи способно привести к шелушению и сухости. После использования скраба обязательно наносите увлажняющий крем.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Сезонная косметика

С наступлением осени в вашей косметичке должен поселиться бальзам для губ. Лучше, если он будет защищающий или питающий – более жирный. Начните использовать (если не делаете это круглогодично) лосьон или крем для тела. Помните, кожа сохнет не только на лице. Наносите увлажняющее средство на руки несколько раз в течение дня. В холодную и ветреную погоду обязательно носите перчатки. В ежедневный уход за лицом добавьте увлажняющую сыворотку. Это средство наносится на кожу сразу после умывания перед основным кремом.

Позаботьтесь о микроклимате в помещениях. Подумайте о приобретении увлажнителей воздуха домой и/или на работу.