 

“Сидят, критики!”: накинувшихся на Королеву россиян поставили на место

12.10.2022, 17:16, Разное
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Не так давно Наташа Королева вышла на сцену в синем платье. Артистка выступила на фоне желтых лент. В этом увидели поддержку сопредельного государства. Сама же певица не стала ничего комментировать, однако некоторые россияне тут же раскритиковали артистку.

Позже интернет-пользователи накинулись на супругу Сергея Глушко (Тарзана) за нелепый, по их мнению, образ, в котором артистка предстала в Государственном Кремлевском дворце. Они сочли наряд чересчур откровенным, потому что платье было коротким, а декольте – слишком глубоким, пишет Общественная служба новостей.

Неужели Королева на самом деле специально привлекает к себе внимание? Неужели артистка больше ничем не может зацепить зрителя? На эти вопросы ответила директор певицы Марина Наринская. В беседе с Пятым каналом она заявила, что Наташа привлекает внимание не грудями, а голосом и номером.

“Людям делать нечего! Сидят, критики!”, – поставила на место Наринская накинувшихся на артистку россиян.

При этом Марина не стала комментировать слухи о расставании Наташи Королевой и Сергея Глушко, поскольку в Сети много недостоверной информации о личной жизни знаменитой пары.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как Тарзан бросил Наташу Королеву одну. Артистка сама рассказывала о решении супруга.


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