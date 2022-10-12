Создатели сериала “Корона” не покажут момент гибели Дианы в пятом сезоне

Шоураннер проекта Питер Морган в диалоге с изданием Deadline, которое известно своими эксклюзивами из области кино и телевидения, подтвердил, что в пятом сезоне “Короны” не покажут гибель Леди Ди в автокатастрофе. Вместо этого зрители увидят события до и после трагедии. По словам создателей, в сюжет буду включены сцены, как автомобиль Mercedes с Дианой и ее тогдашним возлюбленным Доди Аль-Файедом выезжает из парижского отеля “Ritz”, а также прибытие Чарльза во французскую столицу за телом принцессы. Причины такого решения не сообщаются.

Отметим, что гибель Дианы – до сих пор один из самых обсуждаемых и спорных эпизодов из жизни британской королевской семьи, а свидетели и участники роковой аварии то и дело вновь выходят на связь, оглашая новые детали и версии произошедшего. Например, недавно ее экс-телохранитель, к слову, единственный выживший в том автомобиле, рассказал, как живет сейчас.

Кадры из сериала “Корона”

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Согласно официальной информации, водитель Анри Поль, перевозивший Диану, ее возлюбленного Доди Аль-Файеда и телохранителя Тревора Рис-Джонса, был нетрезв и превысил скорость, пытаясь уйти от преследовавших машину папарацци, но не справился с управлением. Они разбились в парижском тоннеле Пон-де-Альма.

Премьера пятого сезона сериала “Корона” состоится в ноябре.