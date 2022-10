Исследование показало, что подсчет шагов может снизить риск заболеваний

Ученые пришли к выводу, что подсчет шагов может быть полезен для врачей, которые могут использовать его для адаптации физической активности к клиническим характеристикам пациентов и профилям риска. Исследовательская работа на эту тему опубликована в MedicalXpress.

В ходе научной работы были проанализированы данные об активности и здоровье более 6 000 участников федеральной исследовательской инициативы All of Us в области точной медицины, в среднем за четыре года , которые носили трекеры активности Fitbit не менее 10 часов в день и предоставляли доступ к своим электронным медицинским картам.

Исследователи сравнили заболеваемость различными заболеваниями по всему человеческому феномену наблюдаемых признаков и состояний в общей популяции с участниками исследования, носящего Fitbit, которое проводилось с 30 мая 2018 года по 1 апреля 2021 года.

Было обнаружено, что выполнение более 8 200 шагов в день защищает от ожирения, апноэ во сне , гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и большого депрессивного расстройства. Данные показывают, что люди с избыточным весом могут снизить риск ожирения на 64%, если они увеличат количество шагов в день с 6000 до 11000.

Риск снижался для большинства состояний по мере увеличения количества шагов, за исключением риска гипертонии и диабета, который больше не снижался после того, как участники достигли от 8 000 до 9 000 шагов в день.