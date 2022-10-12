Минобороны Тайваня решило не покупать Tesla после предложения Маска сделать его административным районом Китая

Министерство обороны Тайваня больше не будет покупать автомобили Tesla после того, как основатель компании Илон Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР, информирует Центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителей ведомства.

Как информирует ЦИА Тайваня, замглавы департамента материально-технического обеспечения МО Сюй Цзиньтэн рассказал, что минобороны купило семь автомобилей Tesla для служебного пользования в соответствии с политикой по защите окружающей среды, но теперь у ведомства больше таких планов нет.

Ряд законодателей опасаются, что что видеозаписи с камер, записи разговоров в машине, сделанные на военных объектах, и другие собираемые Tesla данные могут быть украдены, передает РИА «Новости». На это Сюй Цзиньтэн ответил, что Минобороны изначально знало, что данные будут отправляться в штаб-квартиру компании Маска, поэтому отключило эти функции.

Глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в этом вопросе ведомство будет следовать политике администрации острова, но пока эти автомобили покупаться не будут.

Ранее американский предприниматель Илон Маск в интервью британской газете Financial Times предложил сделать из острова особый административный район КНР по подобию Гонконга.

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