 

Вице-премьер: Новак Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» вроде бы устранена

12.10.2022, 16:15, Новости дня
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Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она, вроде бы, уже устранена, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы, уже восстановлена», передает ТАСС.

Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.

Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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