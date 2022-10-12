Монохромный макияж – тренд этой осени: как его повторить самостоятельно в самых крутых оттенках сезона

Осенью в моде будет несколько стильных и трендовых вариантов выполнения мейкапа, которые точно нельзя пропустить. Среди них нужно выделить монохромный макияж. Он выглядит красиво и мило. Вот несколько советов и идей относительно того, как создать такой мейкап.

Что собой представляет монохромный макияж

Это интересный мейкап, который помогает создать красивые и утонченные образы. Монохромный макияж представляет собой использование цветов, принадлежащих к одной цветовой палитре, для глаз, щек и губ.

Это довольно простой мейкап, который подходит для кожных покровов совершенно любого оттенка. Девушки с розовым подтоном могут использовать розовые тона, а обладательницы янтарной кожи хорошо будут смотреться с коричневыми и бронзовыми тонами.

В результате получится очень гармоничный образ, который помогает придать внешности утонченный и шикарный вид.

Как создать монохромный макияж

Часто, когда мы делаем мейк, сложно выбрать разные цвета, которые будут подходить к лицу и гармонировать между собой. Если следовать тенденции монохромного макияжа, таких проблем точно возникать не будет. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать один цвет для лица, губ и глаз.

Лучше всего выбирать матовые продукты с утонченным эффектом, которые помогут создать определенные цветовые акценты, гармонирующие с общим образом.

Тем не менее также можно использовать шиммеры или средства с довольно насыщенными тонами, если хочется добавить внешности особое свечение.

Чтобы создать красивый осенний монохромный макияж, стоит использовать теплые и насыщенные цвета, которые будут довольно яркими и четкими. Их можно наносить на глаза, скулы и губы.

Как правильно выбрать цвет косметики

Чтобы сделать внешний вид просто безупречным, нужно правильно подобрать цвет косметического средства с учетом оттенка наших кожных покровов.

Отличным решением станут коричневый, бежевый, бордовый и розовый тона. Если цвет лица теплый, то стоит выбирать оттенки с желтым подтоном, а если цветотип внешности холодный, то с синим подтоном.

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Чтобы получить действительно стильный и эффектный монохромный макияж, можно немного поиграть с контрастами. Хорошим решением станет добавление яркого оранжевого цвета, лилового и фуксии.

Лучшие монохромные образы на осень

В этом сезоне актуальными будут абсолютно все теплые цвета глубокой осенней палитры. Эффектно смотрятся оттенки корицы, апельсина и пряностей.

От медно-коричневого до более глубокого землистого цвета – коричневые оттенки являются самым настоящим трендом монохромного осеннего макияжа. Это тренд 90-х годов.

От ярких монохромных образов до самых любимых суперматовых – трюк здесь заключается в том, чтобы использовать сияющую основу, которая поможет придать естественное сияние лицу.

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Использование графической подводки

Глубокие и чувственные ягодные цвета станут основными тенденциями монохромного макияжа. Отличным решением станет использование графической цветной подводки для глаз.

Бордовый матовый или мерцающий макияж является одним из самых популярных трендов сезона, так как он напоминает осеннюю листву.

Монохромный гламурный и теплый макияж

Хорошо будет смотреться мейкап, выполненный в непрозрачных тонах цвета выжженной земли. Это отличное решение для осеннего тотал-лука.

Чтобы придать образу некоторую последовательность и однородность, стоит использовать жидкую помаду в качестве основы для век и губ.

Для завершения образа щеки покрыть жидкими или же пудровыми румянами. При желании на щеки также можно нанести помаду. Это позволит создать очень красивый, модный и целостный образ, который никого не оставит равнодушным.