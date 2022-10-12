Медовая маска и листья мяты от прыщей: пять секретов красивой кожи женщин Ближнего Востока

Практика ухода за кожей началась еще в давние времена, только способы ухода варьировались от региона к региону. Сегодня в некоторых регионах все еще практикуют давние способы сохранения и поддержания красоты. К примеру, женщины Ближнего Востока чаще отдают предпочтение проверенным естественным уходовым средствам, а не современной косметике. И нужно признать, что это только благотворно влияет на их внешность. Какими же секретами красоты они пользуются?

Использование хны

Женщины с Ближнего Востока уже давно привыкли использовать хну для украшения себя. Как правило, хной окрашивают волосы, ногти и другие участки тела. Хна — это натуральный краситель, полученный из растения lawsonia inermis, поэтому он предпочтительнее химических красок.

По мнению некоторых женщин, хна также делает волосы более здоровыми и сильными. Обычно она доступна в двух цветах: красном и оранжевом. Но если вы хотите использовать ее для чернения волос, то можно смешать хну с басмой.

Медовая маска

Считается, что медовые маски делают кожу лица мягкой и сияющей. Ближневосточные женщины привыкли наносить на лицо смесь меда и молока. Они также часто смешивают мед и растертый инжир, чтобы подтянуть кожу.

Листья мяты для лечения прыщей

Листья мяты часто используются арабами для лечения прыщей. Причина в том, что они содержат салициловую кислоту, которая до сих пор используется для профилактики и лечения акне.

Листья мяты сначала измельчают, превращая в кашицу, а затем наносят на прыщи. Также можно измельченные листья мяты смешивать с маской для лица, чтобы получить двойной эффект.

Смола вместо подводки для глаз

Женщины с Ближнего Востока в качестве подводки для глаз используют тени из специального вещества или древесной смолы. Также они считают, что затемнение области вокруг глаз может защитить кожу от вредных солнечных лучей.

Оливковое масло для ухода за телом и волосами

На Ближнем Востоке оливковое масло уже давно используется в качестве косметического продукта. Оно часто применяется для массажа, потому что оно может смягчить и омолодить кожу. Оливковое масло также часто используется для ухода за ногтями, потому что укрепляет кутикулы.

Кроме того, оливковое масло добавляют в скрабы для тела и маски для волос. Женщины с Ближнего Востока делают маску для волос из оливкового масла: наносят по всей длине и оставляют на ночь, чтобы сделать волосы блестящими и здоровыми. Вы также можете использовать его. Нанесите оливковое масло на волосы, затем оберните их полотенцем и оставьте на 30 минут. Смойте теплой водой.