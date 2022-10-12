Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке?
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При покупке жилья на вторичном рынке можно получить скидку до 40%, если это неликвидная квартира или проблемное жилье. На ликвидное жилье дисконт составит — 5–10%. Но здесь уже все зависит от того, где находится недвижимость, в каком состоянии и готов ли покупатель сделать скидку, чтобы быстрее продать недвижимость.
Как подготовиться к торгу, и какие могут быть аргументы?
После того как договоритесь о просмотре жилья с продавцом, изучите на досках объявлений недвижимость со схожими параметрами и сопоставьте цены. Если цена квартиры, которую собираетесь смотреть выше средней стоимости, у вас будет аргумент попросить сделать скидку.
Перед просмотром изучите дом, в котором хотите купить квартиру, район, постарайтесь выяснить все недостатки.
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Дом старый или неудачная планировка. Это весомые обстоятельства, чтобы акцентировать внимание продавца и попросить о дисконте.
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Нет капитального ремонта даже в планах, подъезд давно не приводили в порядок. Даже если в квартире выполнена отделка, а в подъезде все рушится, то это повод попросить о скидке.
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Поблизости оживленная трасса и окна выходят на дорогу. Это значит, что под окнами постоянно будут ездить машины, летом вся пыль будет в квартире. На такую недвижимость продавцы чаще всего делают скидки.
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Незаконная планировка. От покупки такого жилья лучше отказаться или заранее попросить продавца узаконить планировку. Если собираетесь заняться этим вопросом самостоятельно, смело просите скидку на жилье до 25%.
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Рядом нет объектов инфраструктуры и остановок транспорта. При таком раскладе можно рассчитывать на скидку до 10–15%, даже если в квартире выполнен хороший ремонт.
Почему нельзя торговаться по телефону и показывать эмоции?
Просить о скидке у продавца по телефону бесполезно, потому что вы не сможете акцентировать внимание на минусах. Лучше всего договариваться лично при встрече и во время осмотра объекта жилья. У вас появится возможность указывать на недочеты, но делать это следует ненавязчиво, чтобы не вызвать у продавца негативную реакцию.
Демонстрировать во время осмотра эмоции тоже не стоит. Даже если вам квартира нравится и вы готовы купить ее, старайтесь не подавать вид. Не стоит восхищаться планировкой, интерьером или видом из окна. Лучше отмечайте недочеты квартиры, которые можно будет использовать в качестве доводов при торге.
Какие аргументы работают при торге, а какие нет?
Говорить продавцу о том, что вы предлагаете 8 млн руб. за квартиру по той причине, что в соседнем доме ровно столько стоит такая же квартира — нельзя. Продавец просто возьмет и скажет, что вы можете купить ту квартиру в соседнем доме, а он подождет другого покупателя. Такие доводы в формате: «я так хочу», я определил, что» или «я так думаю», точно не работают.
Вот аргументы, которые сработают при торге:
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Рыночная цена квартиры завышена, то можно попросить продавца продать вам жилье ближе к рыночной стоимости. Сошлитесь на то, что готовы прямо сейчас заняться оформлением сделки. Если продавец давно продает жилье, он уступит, потому что не захочет больше ждать.
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Квартира нуждается в капитальном или косметическом ремонте. Обратите внимание продавца на моменты, которые будете переделывать и лучше сразу скажите примерную стоимость. После этого можно будет просить скидку на такую сумму. Например, требуется ремонт ванной комнаты, замена плитки и ванны, а также сантехники. Все это выйдет в районе 300 тыс. руб. Скажите продавцу, что готовы купить жилье, если он сделает скидку на 300 тыс. При этом важно не обидеть хозяина квартиры, то есть говорить о недостатках следует без негативной оценки.
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Маленькая площадь кухни и неудачная планировка. Это может стать поводом для скидки.
Когда будете вести торг с продавцом, работают любые обоснованные аргументы. Из окон вид на кладбище или свалку, нет ремонта, объектов инфраструктуры поблизости и остановок общественного транспорта. Все это будет поводом, чтобы обосновано сбить цену.
Не бойтесь отказа и просите скидку, когда нет аргументов
Покупатели, которые слышат отказ от торга, даже не решаются предложить варианты цены продавцу. Это ошибка, потому что нередко конечные представления обеих сторон о стоимости совпадают, просто для принятия решения о скидке нужно время и реальные аргументы.
Просить сделать скидку на недвижимость можно даже в том случае, если цена квартиры соответствует рынку. Никто не мешает вам просто поинтересоваться у собственника, какую сумму он может уступить. Многие продавцы во время продажи жилья недвижимости заранее закладывают в цену возможный торг и готовы сделать скидку.
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