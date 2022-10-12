 

По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку

12.10.2022, 15:55, Разное
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Борис Моисеев жил в элитном доме номер 7 по Краснопролетарской улице Москвы близ Садового кольца. В жилом комплексе бизнес-класса “Ласточкино гнездо” есть и охраняемая территория, и подземный паркинг. Соседи – сплошь знаменитости. Тут и Тамара Гвердцители, и Юлиан, и бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. У певца была 120-метровая квартира – студия с хорошим зонированием, где было и место для гостей, и спальня, и гостиная.

По оценке риэлторов, студия Моисеева стоит не менее 80 миллионов рублей. Но ею теперь владеет, если верить обнародованным данным, директор артиста Сергей Горох. А вот если брат или племянник Бориса решат по суду это оспорить, то, очевидно, у родственников ничего не получится.

Оказалось, что хоромы у Садового кольца столицы “дитя порока” не просто подарил Гороху, а заключил с ним договор ренты. Т.е. Горох взял на себя обязательства пожизненно содержать Моисеева – возить, кормить, сопровождать, оплачивать счета. А после смерти певца его директор стал полноправным владельцем этой квартиры.

При этом у артиста остались квартиры в Болгарии и Латвии. Вторая, как говорят, певцом была завещана Кристине Орбакайте. Мол, пока Борис жив, он может в любое время приехать в Юрмалу. Оплачивает же коммуналку за трехкомнатную квартиру в ЖК Rivjera, что на территории бывшего рыболовецкого колхоза “Узвара”, старшая дочь Аллы Пугачевой, а потом ее и наследует. Та квартира Моисеева оценивается сегодня в 17 миллионов рублей.


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