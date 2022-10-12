 

Инсайдеры: Ким Кардашьян похудела благодаря инъекциям препарата от диабета

12.10.2022, 15:45, Разное
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Похоже, похудение 41-летней Ким Кардашьян произошло не благодаря ее отказам в любимых блюдах, как она заявляла ранее. Инсайдеры, близкие к телезвезде, утверждают, что она прибегла к инъекциям препарата, который прописывают людям, страдающим ожирением и диабетом второго типа. Главной целью Ким, напомним, был знаменитый выход в “голом” платье Мэрилин на Met Gala, а для того, чтобы в него влезть, ей требовалось к кратчайшие сроки сбросить 15-18 килограмм. Впрочем, на отметке минус 10 килограмм за месяц врачи Ким забили тревогу и рекомендовали ей остановиться.

Думаем, не стоит и говорить, что такой способ опасен для здоровья и никому не рекомендуется его применять.

Отметим, что сама Ким утверждала, что худела на растительной диете под присмотром лучших специалистов. А недавно и вовсе призналась, что прибегла к довольно болезненной процедуре — аппаратной подтяжке живота, хотя о “похудательных” уколах все же умолчала. 

Несмотря на то, что в этом году Ким Кардашьян удалось окончательно закрепить свое имя в модной индустрии — она дебютировала в качестве модели на показе Balenciaga и сделала совместное шоу с Dolce & Gabbana в рамках итальянской Недели моды — в остальном у нее не все гладко. Сначала Ким рассталась со своим бойфрендом-комедиантом Питом Дэвисоном после 9-ти месяцев отношений, а недавно звезду оштрафовали за мошенничество в сети. 


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