Прям помолодела сразу – Личное мнение

А есть и ровно противоположные случаи, когда даже Лолита в своих костюмах нервно отдыхает в сторонке.

На люди вышла исполнительница Луиза Чикконе в пуховике:



Фото: Соцсети

Вас тоже смутила продвинутая пятая точка исполнительницы? Не вас одних, ржут буквально все.

Что это — натурально импланты в 64 года? Или просто засунула что-то в штаны, чтобы казаться спортивной?

У Битлз есть одна прекрасная песня — Когда мне будет 64. В ней описано прекрасное время старости: воскресные прогулки, коттедж летом у моря, тихие вечера у камина, возня с садом и желание увидеть внуков.

Нет, дорогой Пол Маккартни, всё, что ты описал в своей песне — это так мило и классно, но Луизка в 64 года вставила в штаны ягодицы.

Как ты там пел, Пол? Будешь ли ты всё ещё присылать Валентинку, когда я постарею? Так и тут Медж переплюнула твою песню — завела 23-летнего бойфренда.

Ну, а чего, не пропадать же таким ягодицам в пуховике!

Сможете описать свои 64? На чьи они больше похожи — на мечты Пола или на то, что делает исполнительница Чикконе?

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