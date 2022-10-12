 

РПЦ запустит собственную криптовалюту

12.10.2022, 15:33, Разное
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Русская православная церковь (РПЦ) планирует запустить собственную криптовалюту под названием «Благодать» для пожертвований и оплаты товаров и услуг, сообщил генеральный менеджер Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

– Я думаю, что пожертвования биткойнами мы вряд ли будем принимать, а вот свою валюту мы как раз и сделаем. И по телефону, я думаю, вполне можно будет сделать пожертвование на храм, – сказал митрополит во время прямого эфира на YouTube и сайте CyberJesus.

Как пояснил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, новое платёжное средство требуется для повышения платёжной дисциплины отделений РПЦ в регионах в части содержания епархий и центрального аппарата организации.

– Кроме того, церковь не может оставаться в стороне и от технологического прогресса в мире, где некоторые наши конкуренты уже освоили майнинг. Если православие хочет оставаться конкурентоспособным, готовым к новым вызовам, то мы должны преуспеть и в этом вопросе, – подчеркнул он.

Также в отделе добавили, что первые сервера с хостингом базовых кошельков будут размещены в крипте Свято-Данилова собора и в ставропигиальных монастырях, обеспечивая максимально широкий охват территории страны. В случай роста популярности криптовалюты достигнуто соглашение об использовании для размещения серверов хоральных синагог Москвы и Санкт-Петербурга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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