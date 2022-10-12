Мнение: Замкнутый ядерный цикл, Грета Тунберг за атомную энергетику и грандиозная сделка с Ираном

1. Россия сделала ещё один шаг к безотходной ядерной энергетике с почти бесконечным запасом топлива (ссылка):



На днях в России произошло событие, которое в тумане пропаганд никто заметил.

Реактор БН-800 был выведен на номинальный уровень мощности с полной загрузкой инновационным МОКС-топливом. Тем самым почти удалось замкнуть ядерный цикл.

Это означает, что фактически появились вечные ядерные реакторы. Топливо вторично перерабатывается и используется. Пример атома на благо человечества, который сегодня особенно контрастирует с призывами наносить превентивные ядерные удары посреди Европы и радостью от взорванных мостов с мирными людьми.

Короче, как рассказали знающие люди, успешное испытание такого реактора означает почти безотходную ядерную энергетику с доступом к урану 238 (в отличие от классической на уране 235), которого хватит на миллионы лет.

Если все действительно так, то технические вопросы энергетики человечество решило на обозримое будущее. И произошло это у нас на Урале.

К вопросу о том, а что будет, когда у нас спустя несколько веков могут закончиться нефть, газ и даже уголь. Очевидно, основой нашей энергосистемы станут гидроэлектростанции (которыми, при желании, мы можем застроить хоть всю Сибирь), ну и атомные электростанции замкнутого цикла. Это, разумеется, если к тому моменту не будут внедрены какие-то новые супертехнологии, навроде термоядерной энергии.

2. Похоже, в европейской энергетике дела обстоят совсем плохо. Зелёную активистку Грету Тунберг решили натравить на радикальных немецких зелёных, требующих закрытия немецких АЭС несмотря ни на что (ссылка):



Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ошибочно использовать вместо атомных электростанций уголь как энергоресурс. Об этом она высказалась в интервью немецкому телеканалу ARD.

Тунберг назвала ошибкой отключение АЭС в Германии. «Если они уже работают, то я думаю, что было бы ошибкой отключать их и переходить на уголь», — рассказала она.

Напомню, ранее в поддержку АЭС выступал ещё один кумир зелёных, Илон Маск. Похоже, зелёные ещё не могут победить холодильник, не могут заставить европейцев мёрзнуть, голодать и вымирать во имя борьбы с глобальным потеплением.

От российского газа Европа сама себя отрезала, арабы наращивать поставки на Запад отказались. Атом в сложившихся условиях оказывается единственным спасением. В Великобритании это уже официально признали власти, в Германии ещё нет.

Проблема в том, что строительство и модернизация АЭС – дело сложное и дорогое, на это уйдут годы. К тому же, после долгих 35 лет атомофобии европейцы и американцы заметно подрастеряли свой технический и кадровый потенциал в ядерной отрасли.

К кому же они могут обратиться за помощью, кто сейчас является мировым лидером в атомной энергетике? Конечно же, Россия. Мы, вдобавок, ещё и контролируем значительный кусок мирового рынка топлива для АЭС. Комфортная ситуация для нас, некомфортная для наших европейских врагов.

3. Атомная сделка США с Ираном недавно в очередной раз сорвалась. А вот в российско-иранских отношениях всё хорошо. Иранцы показали себя надёжными клиентами и партнёрами России, а теперь уже и союзниками. Неудивительно, что мы продолжаем наращивать экономическое взаимодействие. Руслан Осташко пишет (https://t.me/OstashkoNews/31071):

Россия и Иран заключили договор на 44 млрд долларов для разработки 8 новых месторождений ископаемого топлива

«Мы подписали соглашение о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд», – сообщил Министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Россия начнет разработку 6 нефтяных и 2 газовых месторождений на территории Ирана.

В ходе переговоров также стороны также обсудили работу по освоению газовых месторождений Каспийского моря.