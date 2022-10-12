Все дело в инсулине: почему молочные продукты часто негативно влияют на состояние кожи

В течение многих лет существовало мнение о том, что молоко благотворно воздействует на кожу. Некоторые даже замечали, что регулярное употребление продукта избавило их от дерматологических проблем. Однако есть и противоположная точка зрения. Некоторые эксперты предупреждают, что молочные изделия негативно влияют на кожу. И могут спровоцировать немало проблем, например акне, экзему, мелкие морщины. С чем связан такой “побочный эффект”?

Воздействие гормонов

Молоко содержит протеины, например казеин. Вещество повышает концентрацию инсулина, простагландинов. Кроме того, многие фермеры в процессе выращивания скота применяют гормоны роста. Вещества способствуют усиленному выделению кожного сала, закупорке пор. И приводят к появлению угревой сыпи.

Влияние инсулина

Молочные изделия нередко сочетаются с сахаром и другими добавками. Такая пища приводит к увеличению концентрации инсулина. Тем более что само молоко содержит протеины, которые поднимают его уровень. Высокая концентрация инсулина способствует воспалению. Кожа становится восприимчивой к микробам, возникают угри, розацеа. Уменьшается концентрация коллагена. Кожа становится не только воспаленной, но и сухой, покрывается мелкими морщинами.

Результат непереносимости молока

Это состояние связано с неспособностью организма воспринимать лактозу. Вещество также называется молочным сахаром. Его непереносимость провоцирует воспаление. Патология отражается на состоянии кожи, она становится сухой, раздраженной. Обостряются дерматологические проблемы. При непереносимости лактозы медики советуют полностью отказаться от молочных изделий.

Рацион не единственный фактор, воздействующий на состояние эпидермиса. Здоровье кожных покровов определяется и другими обстоятельствами. Это наследственность, стресс, гормональные проблемы, загрязнение окружающей среды, вредные привычки (курение, злоупотребление спиртными напитками).

Стоит учитывать, что негативное влияние молочных изделий не доказано результатами научных исследований.

Все зависит от индивидуальных особенностей организма. К тому же далеко не все молочные изделия могут навредить коже. Медики советуют употреблять ферментированные продукты, например йогурт, кефир, простоквашу, сыр и творог.

Эти продукты благотворно влияют на пищеварительную систему, сердце, костную ткань и состояние эпидермиса. Даже при наличии проблем с кожей не стоит полностью отказываться от молочной продукции. Специалисты советуют употреблять ее в разумных пределах.