Принт елочка или стеганое пальто. Какие тренды в верхней одежде ждут нас в конце осени и зимой

С наступлением первых холодов многие задумываются о выборе подходящего пальто. Верхняя одежда может стать настоящей инвестицией в гардероб, если подойти к вопросу покупки ответственно. Какие тренды ждут нас в конце осени и зимой, расскажет эта статья.

Что надеть в межсезонье

Тренчкот – идеальная одежда в период смены сезонов. Такая модель не продувается, не сковывает движения и подчеркивает фигуру. Шоколадно-коричневый вариант смотрится изысканно, а гладкая тяжелая ткань придает благородства образу.

В межсезонье погода может меняться несколько раз в день, поэтому необходимо иметь в гардеробе легкий тренч. В этой модели взгляд притягивают рукава необычной формы.

Дизайн пальто-шарфа пришел к нам из Швеции: длина оптимальна для поездок в машине, а цвет хорошо подходит для межсезонья.

Принт елочка идеально вписывается в концепцию этого пальто из твида.

Классическая ткань здесь хорошо смотрится в совокупности с формой оверсайз: попробуйте сочетать пальто с контрастными принтами.

Мандариновое пальто из смесовой шерсти легко обыграть в повседневной жизни. Оно хорошо будет смотреться как с одеждой нейтральных цветов, так и с яркими контрастными цветами в образе.

Холодное время

Способность сохранять тепло – первое, что должно отличать хорошее пальто среди прочих. Если пальто не очень тяжелое или не имеет подкладки, то оно не прослужит долго: быстро вытянется и потеряет форму. Это стеганое пальто достаточно теплое и сохраняет силуэт, визуально добавляя объема бедрам.

Выбирая пальто из шерсти, обратите внимание на вязку: если переплетение слишком свободное, то вещь быстро будет изнашиваться, особенно на локтях. В данном случае пальто сделано из тяжелой шерстяной ткани, которая придает ему структуру и четкую форму.

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Идеальный оттенок серого будет удачно сочетаться со строгими брюками или джинсами. Стеганая куртка давно поселилась в гардеробах модниц, но в этом сезоне дизайнеры пошли дальше, сделав ее двусторонней.

Во-первых, это позволяет менять стиль под настроение, а во-вторых, задерживает тепло. Этот пуховик отличается стильной и нетрадиционной формой: объем в карманах создает силуэт рефрижераторного пальто из 40-х годов прошлого века.

Это пальто станет удачной покупкой, потому что под него можно надеть самый простой наряд и вы будете выглядеть потрясающе.