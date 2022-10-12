“Планировала раньше”: ушедшая из дома Костенко ответила на вопрос о разводе с Тарасовым

Анастасия Костенко – та самая девушка, к которой ушел Дмитрий Тарасов от Ольги Бузовой. Третий брак футболиста казался публике счастливым до недавних пор. Когда спортсмен стал отчаянно искать возможности заработать, а его избранница после жалоб на усталость на время ушла из дома, чтобы впервые за долгое время посвятить время себе любимой, общественность заговорила о проблемах в знаменитой семье. Дошло до того, что пошли слухи о разводе.

Есть ли кризис в отношениях Тарасова и Костенко, нельзя сказать наверняка. Можно лишь продолжать строить различные догадки, основываясь на сообщениях футболиста и модели в Сети. Недавно же девушка решила немного внести ясность. Она дала понять, что вовсе не собирается разводиться с супругом, а также объяснила: недавними сообщениями о свободе она намекала на завершение грудного вскармливания. “Планировала чуть раньше, но сам организм уже кричал “хватит!”, – призналась Анастасия.

Что ж, супруге футболиста стоит быть внимательнее в высказываниях и не подогревать и без того непрекращающиеся слухи, касающиеся ее личной жизни.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей. В 2018-м модель родила от спортсмена дочь Милану. В начале 2020-го появилась на свет вторая наследница знаменитой пары – Ева. В прошлом году возлюбленная подарила футболисту сына Алексея.