Билла Мюррея “отменяют” в Голливуде из-за обвинений в харрасменте

После ареста опального кинопродюсера Харви Вайнштейна и зарождения движения #MeToo Голливуд стал совершенно иным местом с новыми правилами. Всего несколько лет назад 72-летний актер Билл Мюррей считался всеобщим любимчиком — многие восхищались его легким характером за кадром. Впрочем, безупречная репутация актера сильно пострадала после съемок фильма Азиза Ансари “Быть смертным” в апреле этого года. Коллеги Мюррея сообщили о неподобающем поведении актера на съемочной площадке, после чего подразделение компании Disney Searchlight резко прекратило производство картины.

Кадр из фильма “День сурка”

Как удалось выяснить журналистам, на съемках Мюррей был особенно дружен с женщиной-продюсером, чье имя не раскрывается. Актер неправильно воспринял намерения коллеги и начал с ней флиртовать. В какой-то момент он повалил ее на кровать, которая являлась частью постановки, лег на нее и начал целовать. Похоже, актер неудачно пошутил, ведь на момент инцидента в мире бушевал COVID-19, и они оба были в масках, однако женщина шутку не оценила. Позже она заявила, что была шокирована, не могла пошевелиться и восприняла его поступок как действия сексуального характера.

Я сделал то, что показалось мне забавным, но это не было воспринято таким образом… Мир стал другим по сравнению с тем, когда я был маленьким ребенком, – сказал Мюррей интервьюеру CNBC.

Продюсер незамедлительно подала жалобу руководству кинокомпании, в результате чего Searchlight объявили о приостановке съемок. Впрочем, Мюррею удалось заключить соглашение со своей “жертвой” — актер заплатил ей чуть больше 100 000 долларов за сохранение конфиденциальности и отказ от любых юридических претензий. По словам инсайдеров, таким образом он надеялся спасти фильм, однако это не сработало.

Похоже, теперь Биллу Мюррею грозит голливудская “отмена” вслед за коллегами Крисом Нотом и Кевином Спейси. Напомним, что Мюррей наиболее известен ролями в фильмах “День сурка”, “Охотники за привидениями”, “Трудности перевода”, “Водная жизнь” и многих других.

Кадр из фильма “Водная жизнь”