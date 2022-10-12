 

Компания OMODA озвучила комплектации и цены на свой первый кроссовер OMODA C5 для рынка РФ

12.10.2022, 13:55, Разное
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Китайская компания Omoda официально презентовала новый флагманский паркетник Omoda C5.

В настоящее время уже доступен прием предварительных заказов, однако первые клиенты получат кроссовер C5 в следующем месяце. Автомобиль выйдет одновременно в трех версиях, однако для всех модификаций применили 1,5-литровый турбированный мотор на 147 л.с. мощности. Кроссовер получил вариатор и передний привод.

Разгон до сотни достигается за 9,9 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 195 км в час. В смешанном цикле расход топлива составит 7,1 литра. Максимальная комплектация китайского кроссовера составит около 2,06 миллиона рублей. Остальные детали озвучат после выхода на рынок.


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