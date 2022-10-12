 

BMW представила новое купе BMW M2 с механической коробкой передач и задним приводом

12.10.2022, 13:55, Разное
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Баварская автомобильная марка продемонстрировала обновленную версию модели BMW М2.

Автомобиль отличается задним приводом, а также 3-литровым турбированным агрегатом на 460 л.с. мощности. Кроме того, достоинством заднеприводного купе указали механическую коробку передач. Внешние изменения модели BMW М2 выражаются в форме головной оптики, обвесам, выхлопной системе и дисках. Что касается интерьера салона, новый автомобиль получил крупную 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и огромный мультимедийный экран.

Модель имеет проекционный дисплей, подогрев руля, беспроводную зарядку для различных устройств. Первые продажи новинки BMW М2 состоятся в США и Европе в начале весны 2023 года.


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