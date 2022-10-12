Скандалы: В ожидании китайцев

Что происходит на рынке труда на фоне мобилизации и миграции

Россия переживает демографический шторм: с начала года прошли две волны миграции из страны, частичная мобилизация, падение экономики и отток иностранцев. «Новые известия» разбирались, как все это отразится на рынке труда и экономике. На российском рынке труда развиваются сразу несколько трендов. С конца сентября в стране идет частичная мобилизация, которая забирает из экономики молодых мужчин. С ней тесно связан процесс выезда за границу молодых людей, которые опасаются призыва на воинскую службу.

Несколько недель СМИ писали об очередях на пунктах пропуска в Финляндию, Грузию и Казахстан, о пропавших из продажи авиабилетах и ажиотаже на рынке недвижимости в странах СНГ. Но сколько таким образом Россия потеряла людей – сказать очень сложно. Демограф Алексей Ракша сообщил «Новым известиям», что судить об этом количестве можно только по косвенным данным. Все дело в особенностях статистики и учета. Российская пограничная служба дает данные только по выезжающим, сколько человек вернулось – не очень понятно. Очередной отчет на эту тему ожидается 11 ноября. Можно оценить объем мигрантов по статистике, которую дают страны, принимающие россиян.

«Я думаю, что осенью из страны выехало не меньше, чем 200 тысяч человек, — говорит эксперт, — в феврале уехало в районе тысяч 150, но большая часть из них вернулась. Мы видим репортажи об очередях на границе и можем доверять статистике зарубежных. Казахстан назвал 60 тысяч, Грузия и Финляндия 28 000. Но это нижняя граница, реальное число может быть и больше. Россияне улетали и в другие страны, использовали Казахстан или Финляндию как транзит, поэтому собрать реальную картину трудно, нужно скрупулезно изучать данные всех стран, куда могли лететь наши соотечественники».

Что касается эффекта для демографической ситуации и экономики, то, по мнению эксперта, он проявится чуть позже. Показатель рождаемости может измениться через 9 месяцев после сегодняшних событий.

«Само по себе по отдельности эти волны и мобилизация не значительные, но когда они накладываются друг на друга, это может в совокупности давать негативный эффект, — говорит Алексей Ракша, — уехали самые образованные, молодые, перспективные люди, которые ориентированы на карьеру, зарабатывание денег. Это ущерб для экономики и для демографии. Они составляют несколько процентов молодого населения. А в сочетании с призванными, это уже ощутимо — получается порядка 600 тысяч человек. Это почти 4-5 процентов от числа мужчин 20-35 лет. Это может понизить рождаемость через 9 месяцев. Но есть и другой тренд – беженцы. Мы не знаем сколько их въехало, сколько выехало в Европу, сколько осталось и кто остался. Называются данные от 800 тысяч до 2 миллионов. В основном это женщины, дети и старики. По большей части нетрудоспособное население, которое, скорее всего, будет получать помощь из бюджета, это еще один минус для экономики. С другой стороны, такое количество женщин – это плюс для демографии».

Как рассказал «Новым известиям» предприниматель, работающий в среднеазиатских республиках, Сергей В. основной поток из России в Казахстан составили как раз граждане России, имеющие паспорта Кахахстана, Таджикистана и Кыргызстана

«За последний месяц в Казахстан из России въехало 205 тысяч человек, но 150 тысяч из них проехали транзитом, — говорит собеседник, — такое количество уезжающих связано с заявлениями о том, что может быть увеличен срок после которого, новые граждане России не призываются в армию. Сейчас мигрант получает российское гражданство, живет три года и призвать его больше нельзя. Этот срок предлагают увеличить до 10 лет. Это и напугало людей с двойным гражданством. Как раз на днях я проходил погранпункт в Ферганской долине и видел огромные очереди авто на российских номерах. По разговорам с людьми, мотивация как раз такая – уехать от призыва. Все, с кем говорил, имеют двойное гражданство».

Забронировать рабочих

За короткий отрезок мобилизации сразу несколько сфер экономики попросили власти предоставить отсрочки или брони для сотрудников. Так представителей IT-отрасли освободили от призыва еще на старте мобилизации. Одним из ее условий стало – оставить программистов на рабочих местах. Бронь получили компании из реестра министерства цифрового развития страны.

Кроме того, о стопроцентной брони попросили представители фармацевтических компаний, которые заявили, что для замены призванного сотрудника нужно очень много времени. Производство сложное и специфическое, персонал нужно готовить и обучать.

Аналогичную аргументацию предъявили представители книжного и полиграфического бизнеса. По их словам в отрасли так острая нехватка кадров, а мобилизация оставит предприятия без рабочих рук.

Сразу несколько бизнес-объединений попросили власти об отсрочках для малого среднего бизнеса, чтобы предприниматели смогли решить вопросы с передачей бизнеса доверенным лицам, либо найти замену ключевым сотрудникам. В отличие от крупных заводов, на небольших предприятиях каждый специалист – штучный, и в случае призыва, найти ему замену быстро не получится. В ряде регионов власти предложили таким предприятиям самим определиться и составить списки, кто жизненно важен для компании, а кого можно рассматривать как потенциальных резервистов.

Иностранцы тоже разъехались

Противоречивые тренды показывает и та часть рынка труда, что связана с иностранной рабочей силой. Сообщалось, что с февраля большое количество мигрантов из Средней Азии вернулись домой. Среди этих возвращенцев есть лица с двойным гражданством. Они уезжали, чтобы избежать призыва в России. Так же есть те, кто уезжал по экономическими причинам. Укрепление рубля весной этого года нарушило миграционную экономику. Приезжие работают в России, чтобы кормить семьи на родине, но с нынешним курсом, доходы упали настолько, что находиться в РФ не выгодно.

Демограф Алексей Ракша отмечает, что и в случае с иностранцами очень сложно точно посчитать баланс, сколько уехало и приехало.

«ФМС дает отчетность о том, сколько в стране находится иностранцев, но не все в этой статистике трудовые мигранты, — говорит эксперт, — при этом есть данные, что за второй квартал 2022 года среди граждан России отмечался рекордный выезд в Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, скорее всего это новые граждане России, которые получили паспорта несколько лет назад, а сейчас улетели на родину. Но это гипотеза, официальных данных нет».

На этом фоне Минтруд РФ предложил увеличить количество квот на иностранную рабочую силу, которую можно будет привлечь в 2023 году с 26 до 29 тысяч человек. Больше всего мигрантов добавят регионам Центральной России и Поволжья. А вот остальным регионам квоты будут урезаны.

Такси как зеркало рынка

В контексте этих тенденций интересна кадровая ситуация в сфере такси и доставки, потому что эта отрасль собирала в себя самые разные группы работников от мигрантов до офисных сотрудников, которые ищут дополнительный источник дохода. Поэтому на кадровый состав таксистов должна повлиять и мобилизация, и вызванная ей миграция, а так же отток иностранцев.

По словам HR-директора «Ситимобил» Юлии Винокуровой, острее всего ситуация ощущается на водителях. Это видно и по оттоку действующего персонала, и по сниженному притоку новых водителей в сервис, примерно на 15%.

«По остальным позициям мы не наблюдали высокой тенденции к увольнениям, но около трети сотрудников высказались о предпочтительном удаленном формате работы, — сообщила она. — Разумеется, мы ощущаем последствия последних событий, поэтому наша основная задача сохранить штат сотрудников, избежав массового оттока персонала. Офисному персоналу мы предоставляем возможность удаленного формата работы. Часть сотрудников испытывает сейчас состояние тревожности, поэтому мы стараемся создать им максимально комфортные условия труда, проводим поддерживающие вебинары, при желании сотрудников, проводим внутренние корпоративные мероприятия. Что касается иностранных сотрудников, то они находятся в состоянии неопределенности, поэтому те, кто имеет иностранное гражданство, могут уезжать на родину. Однако, пока массовой тенденции по оттоку персонала мы не ощущаем».

Представитель сервиса «Грузовичков» отметила, что откликов на вакансии в последнее время стало меньше на 40%.

«Мы наблюдаем, что за последние две недели приток новых водителей значительно снизился, процент откликов на вакансию стал меньше на 40%, — сообщила HR-директор «Грузовичкоф» Юлия Кротова, — возможное сокращение количество персонала, разумеется, может негативно отразиться на компании, поэтому мы внутри компании уже пересматриваем и оптимизируем рабочие процессы. Во-первых, мы увеличиваем количество кандидатов на позицию логистов, операторов среди женщин. У нас нет отделов, полностью состоящих из мужчин, поэтому это не потребует кардинальных изменений во внутреннем регламенте, многие позиции в отделах и раньше были закрыты преимущественно женщинами. Во-вторых, мы будем формировать новые отделы, полностью с нуля обучая сотрудников на новые для них позиции. В-третьих, мы будем рассматривать для частичного трудоустройства студентов очно-заочного обучения профильных вузов и не только».

При этом в компании отмечают, что и без мобилизации и миграции в этой сфере были сложности с набором персонала.

«Водителей в отрасли логистики никогда не бывает достаточно, потому что в этой сфере довольно высокий процент текучки. Более 73% водителей это молодые люди до 25 лет, которые воспринимают профессию как временную подработку с моментальными выплатами день-в-день. Мы заметили, что растет процент водителей среди бывших сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность на территории РФ», — отметила Юлия Кротова.

По словам предпринимателя Сергея В. интерес трудовых мигрантов к России, как и интерес российских работодателей к мигрантам не падает. И курс рубля к доллару как им на руку, потому что основной поток денег от гастарбайтеров в эти республики идет именно в долларах.

«Все крупные покупки – квартиры, машины — делаются в долларах, в этой валюте хранят деньги, дарят на свадьбы, поэтому нынешний курс сейчас выгоден, — говорит эксперт, — например в Узбекистане есть компании, которые помогают людям с трудоустройством, чтобы попасть например в Южную Корею на конвейер люди платят по 5000 долларов, а за поездку на работу в Россиию ничего не платят, потому что количество рабочих мест превышает количество людей, готовых поехать. Но при этом в 2022 году объем валюты, который пришел из России превысил даже показатели самого высокого 2013 года. Интерес к мигрантам из средней Азии есть даже в Европе. Вот только что получили запрос на набор работников в Литву на очистку кораблей от раковин и обработку их химией, на такую работу не соглашаются ни местные, ни беженцы из Украины. Поэтому запрос на мигрантов есть. Другой вопрос, что они перетекли из одой сферы в другие. Просела стройка, ушли оттуда на другие работы, сейчас проседает общепит, аналогично будет исход оттуда мигрантов».

Китайцы уже предлагают услуги

Иностранная рабочая сила задействована не только в такси и доставке, много таких сотрудников в ЖКХ и на стройке. Во время пандемии коронавируса строители жаловались, что многие проекты под угрозой из-за острой нехватки рабочих руки, которые, как правило, набирались из числа гастарбайтеров. В промышленности тоже задействованы мигранты. И сейчас эти сферы теряют кадры. Как рассказал «Новым известиям» предприниматель из Челябинска, бизнесу, особенно связанному с производством и строительством уже предлагают заместить выбывших сотрудников китайскими рабочими.

«Речь идет не о низкоквалифицированных сотрудниках, а о более ценных кадрах, — сообщил собеседник, — на предприятия активно обращаются посредники, которые предлагают привезти рабочих из Китая, заняться организацией оформления этого процесса, размещения, обустройства. Они говорят, от вас ушли ценные люди, мы готовы их заменить, речь идет уже чуть ли не об инженерных кадрах. Кто-то соглашается, потому что деваться особо некуда».

По словам коммерсанта, пока этот процесс только разворачивается и оценить его масштаб собеседник не может.

Фото: Скандалы.ру

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”