 

В российское законодательство вернут каторгу

12.10.2022, 13:33, Разное
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Совет по правам человека рекомендовал депутатам Госдумы единогласно поддержать внедрение в правовое поле РФ нормативно-правовых актов, которые показали себя эффективными во времена монархии.

Так, по мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, будет целесообразным восстановить каторгу как вид уголовного наказания.

Правозащитник уверен: высылке в отдалённые регионы страны в поселения с отсутствующими коммуникациями и коммунальными благами подлежат лидеры общественных мнений, публично высказывающие антигосударственную позицию. Такие граждане распространяют ложные, опасные для россиян посылы и должны быть изолированы от общества на длительный срок.

– Не менее десяти лет и желательно на севере, там, где кипяток в кружке замерзает. Этого хочет весь российский народ, – подчеркнул Фадеев.

Правозащитник добавил, что в законе необходимо предусмотреть эксплуатации труда каторжников в течение как минимум половины срока. Пока неясно, как отреагировала на предложение Госдума. В будущем глава СПЧ может получить право самостоятельно вносить законопроекты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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