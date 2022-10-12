Скаус и с теневой растушевкой: самые необычные трендовые формы бровей – 2022 и лайфхаки по уходу

Тренды на форму и оттенок бровей меняются достаточно быстро. Однако есть то, что их объединяет в современной моде: они должны быть выразительными и пышными (по сравнению с тоненькими ниточками, которые были популярны в 70-80-х годах прошлого века). Поговорим о трендах-2022 и лайфхаках, которые помогут правильно ухаживать за бровями для поддержания их красоты.

Форма скаус

Речь идет о бровях естественной формы, которая была подарена обладательницам природой. Это волоски, растущие в определенном направлении и которых не касались инструменты. Некоторые волосинки могут выбиваться из общей формы, но в этом нет ничего страшного, наоборот, это подчеркивает естественную красоту и оригинальность. На первый взгляд может показаться, что таким бровям не нужен уход, однако это не так, поскольку природную форму также нужно поддерживать.

Прямые

Имеется в виду прямая форма без изгибов и закруглений со стороны висков и переносицы. Стоит понимать, что ровная форма будет смотреться исключительно на пышных бровях, о ниточках можно не вспоминать, сегодня они под запретом. Также нужно принимать во внимание, что ровные брови делают выражение лица более серьезным, поэтому нужно постараться поработать над формой так, чтобы эта серьезность не казалась чрезмерной.

С теневой растушевкой

Такая растушевка помогает бровям выглядеть более густыми и пушистыми. Для этого используют тени, карандаши или специальные средства для окрашивания бровей и кожи. В этом случае нельзя переборщить, поскольку растушевка должна быть не очень яркой (ярко выраженные брови остались в трендах прошлых сезонов).

Зачесанные вверх

Такие брови привлекают все больше поклонниц, хотя находятся в тренде не один сезон. Оптимально подойдет форма скаус, предполагающая наличие натуральных густых бровей, которые можно уложить в стильную форму. Для укладки используют специальные средства, например бесцветный гель, после нанесения которого брови можно расчесать чистой кисточкой для туши.

Лайфхаки

Эти приемы помогут вам правильно ухаживать за бровями, чтобы они были красивыми и привлекательными. В первую очередь не забывайте о том, что брови, как и волосы, надо расчесывать, а также использовать средства для укрепления и питания.

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На фолликулы отрицательно влияют некоторые кремы (в том числе и тональные), лосьоны, тоники и другие средства по уходу за кожей лица. Старайтесь во время использования обходить брови, не давая этим участкам возможности взаимодействовать между собой.

Периодически делайте массаж бровей, используя при этом касторовое масло или гель из алоэ вера.

Для очищения следует использовать скраб.

Далеко не все брови нуждаются в выщипывании (например, брови формы скаус). Но, если это необходимо, делайте это исключительно качественными инструментами. Опыт также должен присутствовать, чтобы не повредить фолликулы. Лучше всего делать процедуру после душа или ванны при помощи качественного пинцета. Она будет менее болезненной и безопасной, что очень важно.

Зимой брови требуют дополнительного питания и ухода не меньше, чем волосы. Используйте специальное масло, чтобы укрепить и придать больше блеска.