 

Двух казанских мошенников поймали в Королеве

12.10.2022, 13:05, Разное
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Полицейские Подмосковья задержали в Королеве двух человек, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Жители Казани увели из-под носа пенсионерки огромную сумму – 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Мошенники позвонили 80-летней женщине и, представившись сотрудниками полиции и Центробанка, сообщили, что с ее сберегательного счета подозрительные личности хотят снять деньги. Они даже предоставили старушке липовые удостоверения, чтобы втереться в доверие.

В итоге пенсионерка сняла деньги и перевела на счет мошенников. Помимо этого, злоумышленники уговорили женщину продать квартиру, а полученные 4,5 миллиона рублей также перевести на их счет. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, возбуждено уголовное дело.


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