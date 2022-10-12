 

Пэрис Хилтон откровенно заявила о сексуальном насилии, которому подверглась в школе

12.10.2022, 12:56, Разное
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Накануне 41-летняя Пэрис Хилтон выступила с шокирующим заявлением. В диалоге с изданием New York Times она откровенно рассказала о, на первый взгляд, не очевидном сексуальном насилии, которому подверглась во время учебы в элитной школе-интернате для девочек Provo Canyon. Звезда призналась, что сотрудники учебного заведения проводили ей и ее одноклассницам принудительный “осмотр шейки матки”.  

Очень поздно ночью, примерно в 3 или 4 часа утра, они приводили меня и других девушек в эту комнату и проводили медицинские осмотры, – сказала Пэрис. – Я не знаю, что они делали, но это определенно были не врачи. И это было действительно страшно, и это то, что я блокировала в течение многих лет. Но теперь я думаю об этом. И, оглядываясь назад, став взрослой, понимаю, что это определенно было сексуальное насилие. 

Чтобы рассказать о своем ужасающем опыте, Пэрис также вышла на связь с подписчиками и опубликовала травмирующие воспоминания в своем микроблоге. 

Я плакала, пока они держали меня и говорили: “Заткнись. Веди себя тише. Прекрати сопротивляться, или накажем”, – написала она. – Важно рассказать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь положить конец этому насилию. 

С тех пор, как Пэрис окончила интернат в 1999 году, она неоднократно критиковала это учебное заведение за халатное отношение к образованию и буллинг среди учениц. Отметим, что в Provo Canyon Хилтон попала в возрасте 16 лет и пробыла там в течение 11 месяцев в качестве наказания за бунтарские выходки. 

Пэрис Хилтон — далеко не единственная селебрити, откровенно признавшаяся в травмирующем опыте сексуального насилия. Например, не так давно лауреат “Оскара” Мэттью Макконахи выступил с аналогичным заявлением. 


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