Сергей Жуков с женой, Влад Лисовец и другие на закрытом предпремьерном показе спектакля в Москве
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Вчера в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялся закрытый предпремьерный показ спектакля «Багровый остров» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова в постановке Евгения Писарева и Фёдора Левина. Премьера же состоится уже сегодня вечером, а завтра будет второй премьерный день.
Среди гостей, которым удалось первым посмотреть спектакль, были: Сергей Жуков с женой Региной, Оскар Кучера с супругой, Алика Смехова, Владислав Лисовец, Игорь Чапурин, Глафира Тарханова и другие.
Сергей Жуков с женой РегинойВладислав Лисовец
Пьеса «Багровый остров», написанная Михаилом Булгаковым на основе собственного фельетона специально для Камерного театра, была поставлена на нашей сцене в 1928 году и пользовалась огромным успехом. Однако вскоре спектакль был закрыт. Сюжет разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но он спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…
Эта пьеса была прочитана в прошлом сезоне в рамках лаборатории “Камерный театр. Возвращённые страницы”, посвящённой репертуару театра Александра Таирова, – рассказывает Писарев. – Я считаю, что благодаря подобным проектам мы продолжаем дело нашего знаменитого предшественника, чтим его славные традиции. “Багровый остров” сразу завоевал любовь зрителей, поэтому я решил дать жизнь этому спектаклю на большой сцене.
В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев, Алексей Воропанов, Валерия Ёлкина, Андрей Сухов, Иван Литвиненко, Антон Гращенков, Кирилл Чернышенко, Александр Кубанин, Сергей Ланбамин, а также студенты Школы-студии МХАТ курса Евгения Писарева.
Глафира ТархановаАлександр ЭнбертАлика СмеховаИгорь ЧапуринОскар Кучера с супругойСергей ЖуковРената Пиотровски
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