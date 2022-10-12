Сергей Жуков с женой, Влад Лисовец и другие на закрытом предпремьерном показе спектакля в Москве

Вчера в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялся закрытый предпремьерный показ спектакля «Багровый остров» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова в постановке Евгения Писарева и Фёдора Левина. Премьера же состоится уже сегодня вечером, а завтра будет второй премьерный день.

Среди гостей, которым удалось первым посмотреть спектакль, были: Сергей Жуков с женой Региной, Оскар Кучера с супругой, Алика Смехова, Владислав Лисовец, Игорь Чапурин, Глафира Тарханова и другие.

Сергей Жуков с женой Региной Владислав Лисовец

Пьеса «Багровый остров», написанная Михаилом Булгаковым на основе собственного фельетона специально для Камерного театра, была поставлена на нашей сцене в 1928 году и пользовалась огромным успехом. Однако вскоре спектакль был закрыт. Сюжет разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но он спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…

Эта пьеса была прочитана в прошлом сезоне в рамках лаборатории “Камерный театр. Возвращённые страницы”, посвящённой репертуару театра Александра Таирова, – рассказывает Писарев. – Я считаю, что благодаря подобным проектам мы продолжаем дело нашего знаменитого предшественника, чтим его славные традиции. “Багровый остров” сразу завоевал любовь зрителей, поэтому я решил дать жизнь этому спектаклю на большой сцене.

В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев, Алексей Воропанов, Валерия Ёлкина, Андрей Сухов, Иван Литвиненко, Антон Гращенков, Кирилл Чернышенко, Александр Кубанин, Сергей Ланбамин, а также студенты Школы-студии МХАТ курса Евгения Писарева.

Глафира Тарханова Александр Энберт Алика Смехова Игорь Чапурин Оскар Кучера с супругой Сергей Жуков Рената Пиотровски