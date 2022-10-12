 

«Не в силах спокойно смотреть, куда тащат страну» – Тулси Габбард ушла из Демократической партии

12.10.2022, 12:38, Разное
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Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард объявила на своей странице в Twitter, что покидает Демократическую партию, передаёт Fox News. По данным канала, Габбард сообщила, что нынешних демократов интересует не народ, а элиты, и спокойно смотреть, куда тащат идеологи партии страну, просто невозможно.


Watch the latest video at foxnews.com

Вот у кого бы я взял сейчас интервью — так это Тулси Габбард. Как помните, она не так давно баллотировалась в президенты от демократов. Так вот, она только что опубликовала на своей странице в Twitter пару сообщений — и из-за них люди явно начнут интересоваться, что же она такое задумала.

Написала она вот что: «Я верю во власть народа, волей народа и для народа. К несчастью, Демократическая партия в своём нынешнем состоянии эти убеждения не разделяет. Вместо этого она выступает за власть могущественной элиты, волей элиты и для элиты. Призываю своих соратников, независимых в суждениях демократов, вслед за мной покинуть ряды Демократической партии. Если вы больше не в силах спокойно смотреть на то, куда тащат нашу страну так называемые пробудисты из партийных идеологов, я предлагаю вам пойти за мной». 

Так что же получается, Ньют — за месяц до выборов Тулси Габбард берёт и заявляет: «Знаете что, уважаемая Демократическая партия, пора прощаться! А я пойду куда-нибудь ещё». Мы пока не знаем, объявит ли она себя беспартийной или же присоединится к республиканцам — хотя надо сказать, что она выступала на конференции CPAC (Conservative Political Action Conference, Конференция консервативных политических инициатив — проходящий в США ежегодно съезд консервативных политиков. — ИноТВ) где-то шесть месяцев назад. 

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей США: Мне кажется, что Тулси всегда высказывалась откровенно, всегда была ни от кого не зависимой индивидуалисткой. Думаю, что, баллотировавшись в президенты, она осознала, насколько она далека от подавляющего большинства членов Демократической партии, которая сейчас, честно говоря, стала партией довольно странной. 
 
То же самое, пусть и немного в другом ключе, случилось на прошлой неделе в Филадельфии, где бывший заммэра, тоже демократ, поддержал кандидатуру доктора Оза (Мехмет Оз — врач и популярный телеведущий турецкого происхождения; на промежуточных выборах 2022 года баллотируется в сенаторы от штата Пенсильвания как член Республиканской партии. — ИноТВ), избирающегося в сенат, и заявил, что у Феттермана (Джон Феттерман — вице-губернатор Пенсильвании, член Демократической партии, соперничает с Озом за кресло сенатора. — ИноТВ) настолько безумная политика по вопросу преступности, что он так активно выгораживает криминал, что поддерживать его просто невозможно. 
 
Так что, на мой взгляд, мы наблюдаем мощный отток людей в сторону Республиканской партии — и он уж точно идёт среди латиноамериканцев. Наиболее странные аспекты курса Демократической партии их отпугивают. 
 
Молодые люди, которые зарабатывают хорошие деньги, уезжают из Нью-Йорка, а Тулси Габбард покидает Демократическую партию — вот, что я узнал из нашей сегодняшней беседы с Ньютом Гингричем. Большое вам спасибо, что пообщались с нами в прямом эфире, Ньют. 
 
Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года. 


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