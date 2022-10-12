 

Компания Jaguar представила новую спецверсию спортивного автомобиля F-Type 2023 года

12.10.2022, 12:30, Разное
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Премиальный бренд Jaguar объявил о выходе спецверсии модели Jaguar F-Type по случаю 75-летия спортивных машин марки.

В свою очередь, модель будет доступна в продаже в двух модификациях F-Type 75 и F-Type R 75, в которых установили 5-литровый турбированный агрегат на 450 и 575 л.с. мощности. Вместе с тем изменения коснулись не только силового агрегата, но и отдельных деталей кузова. Отличить купе и кроссовер можно по шильдикам, накладкам на порогах, а также крупным колесным дискам.

В базовой версии установлен 2-литровый агрегат на 300 л.с. мощности. В такой комплектации разгон до сотни достигается на 5,6 секунд. Первые экземпляры юбилейных моделей F-Type 75 и F-Type R 75 поступят в продажу уже к началу 2023 года, а цена составит от 67,8 тысяч фунтов.


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