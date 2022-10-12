Скандалы: Нажиться на мобилизации

Как в Сети предлагают экстренно «эвакуировать» из страны

В Даркнете и закрытых интернет-сообществах после объявления частичной мобилизации, как на дрожжах, растет черный рынок для желающих срочно покинуть Россию. Диапазон услуг – от оформления виз, ВНЖ и гражданства иностранных государств до предоставления отсрочек и «броней» от призыва и нелегальной переправы через границу. Собственно, вспышку коррупции на теме с мобилизованными наглядно предрекли недавние события в Верхнем Ларсе. На глазах у живой очереди из десятков тысяч людей кортежи акторов, похожих на осетинских правоохранителей, по встречке подвозили к КПП особо торопящихся граждан.

Ценник на vip-услугу объявлялся прямо здесь же, в очереди, совершенно открыто — устными и жестикуляционно-визуальными обозначениями.

Визы и гражданство

Нынешние решалы в интернете зачастую не скрывают, что документы – например, Шенген или иностранный паспорт будут лишь высококачественной подделкой, а не добытым за взятку оригиналом. И это в лучшем случае.

Большинство услуг, связанных с мобилизацией, и вовсе мошеннические, предупреждают специалисты по кибербезопасности. Цель аферистов – даже не выдать клиентам желаемую подделку, а просто похитить денежные средства или персональные данные под предлогом оказания услуг и скрыться.

Несмотря на очевидные риски, спрос на мобилизационную линейку пока что высокий, и цены на товар отнюдь не демократические. Самая дешевая услуга – евровиза, по нынешнему прайсу, обходится интересантам в $ 500-800, с обещанным сроком изготовления в 3-5 дней. При этом авторы объявлений признают, что сама вклейка в загранпаспорт будет лишь отрисовкой, не занесенной в визовую информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения. По сути, трюк с такой липой может прокатить лишь на паспортном контроле в России, в Шенгенской зоне при сличении с базой VIS пограничники тут же распознают подделку, и она никак не поможет пересечь границу.

«Гражданство Евросоюза» для россиян оценивают на черном рынке в сумму от 100 тысяч рублей. При этом легальное приобретение статуса сегодня обходится гражданам в €5000-6000 (300-360 тысяч рублей по курсу 10.10.2022г), не говоря уже о временных затратах – многолетнем прохождении этих процедур. Совершенно очевидно, что за 100 тысяч рублей на оригинал паспорта рассчитывать не стоит.

Содействие в оформлении

Другой сорт услуг – помощь в оформлении документов. В обычное время вполне стандартный и легальный рынок, существующий давно, выполняющий по сути те же функции, что и официальные визовые центры. Однако теперь за подобными объявлениями намного чаще будут скрываться аферисты, цель которых также – взять с нуждающихся деньги и, не выполнив обещанное, исчезнуть. Информация, адреса и контрактные данные визовых центров всегда указываются на сайтах посольств иностранных государств. За последние три года, с начала эпидемии обнаружено свыше 500 сайтов – двойников визовых центров, предупреждают специалисты по цифровым угрозам.

Верный признак аферы – обещание готовности документов за считанные дни, особенно в отсутствии заявителя, без живого собеседования. Даже за «повышенную пошлину» решение такого уровня без заявителя принимается, как минимум, с участием вице-посла, и за сумму в несколько десятков тысяч рублей должностное лицо вряд ли будет рисковать собственной шкурой.

Пересечь непересекаемое

Еще одно появившееся предложение – «помощь в пересечении границы». В первую очередь речь о сухопутных границах с сопредельными государствами – Казахстаном, Монголией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, и т.д.

Предлагающие услугу эксплуатируют тему больших очередей, отказов в выезде из России, рисков получить повестку прямо на границе от мобильного военкомата.

Гарантия «брони»

В разы возросло количество услуг, помогающих избежать призыва в армию. Ассортимент продаваемого пестр и обширен: бронь от работодателя, дипломы о высшем образовании, медицинские справки (например, о ВИЧ-инфекции), помощь в прохождении комиссии в военкомате и даже услуги по членовредительству.

На сервисах по поиску работы также появились вакансии, главное преимущество которых – отсрочка от призыва по мобилизации. Такие объявления не обязательно мошеннические, однако, навести справки по работодателю однозначно нужно. Военкоматы действуют по Указу Президента, их главному правоустанавливающему документу, и на текущий момент отсрочку гарантируют лишь сотрудникам военно-промышленного комплекса и некоторым категориям учащихся на программах с госаккредитацией. Всё остальное, как говорится, метафоры. Тот работодатель, который предлагает отсрочку в качестве «плюшки», действительно может ее дать? Юристы советуют следующий алгоритм проверки предложений о работе: позвонить по номеру в объявлении и тщательно уточнить все условия работы и вид деятельности организации, если за трудоустройство работника просят заплатить, то это 100% мошенничество.

Более чем в 20 раз возросло количество предложений по продаже дипломов, отмечают эксперты. Большинство таких вакансий удаляется после модерации на сайтах с объявлениями и в мессенджерах, однако, их все еще можно встретить на просторах сети. Цены за документ о получении высшего образования варьируются от 20 до 300 тысяч рублей.

Юристы и правозащитники вновь предупреждают: фальшивые документы легко опровергаются путем подачи официального запроса по месту якобы выдачи такового.

А покупатели таких услуг могут быть обвинены по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») и отправлены в тюрьму на срок до трех лет.

В основании дипломов о высшем образовании – бланки строгой отчетности, но, и даже раздобыв их, отныне нельзя просто «зачислить» человека в выпускники какого-нибудь вуза. С 2000-х годов – покупка дипломов растянута во времени на несколько лет, а схема с фэйковой корочкой базируется на том, что студент виртуально зачисляется, учится, сдает все сессии по всем годам обучения и выпускные квалификационные экзамены и только потом получает диплом.

Отвод по SMS

Звонки и смски от «службы безопасности банка» конъюнктурно трансформировались – теперь «благодетели» массово предлагают «уладить вопрос с военкоматом».

Если жертва клюет, назначается цена за услуги. Понятное дело, что чаще всего исполнители просто пропадают с полученными деньгами, а те, кто оплатил такие услуги в полицию, как правило, не пойдут: сервис нелегален.

Сотовые операторы уже признали наличие проблемы и либо блокируют потенциальные мошеннические звонки, либо добирают критический массив данных для этой меры.

По данным специалистов по кибербезопасности, в даркнете повысился спрос на базы с персональными данными мужчин призывного возраста и членов их семей. Прежде всего, отрабатывают по утечкам от банков – по соискателям кредитов и ипотечникам. Количество объявлений о гарантиях неполучения повесток будет расти, считают эксперты.

Уже зафиксированы случаи, когда сами же мошенники от лица представителей военкоматов звонят и уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку, после чего в этом же разговоре или уже в другом телефонном звонке некто предлагает опцию: решить вопрос с отсрочкой за деньги. Родственникам, женам, матерям и детям потенциальных призывников могут звонить и пугать, что их близкий уже в пункте сбора и предлагать внести определенную сумму за избавление от несчастья. Звонят, кстати, не только из «военкоматов», но из «отделений полиции», «муниципальных администраций» и т.д.

На форумах тем временем уже появляются рассказы жертв о том, как их обманули. Один из брошенных Александр К., к примеру, рассказал, что за оформление паспорта иностранного государства перевел исполнителям около 100 тысяч рублей, после чего ему выслали изделие, только отдаленно напоминающее то, что заказывалось. Отличающиеся цвета корочки и бумаги, вместо цветных фотографий — черно-белые и т.д., в общем подделку от оригинала сходу отличит даже самый неискушенный обыватель. На претензии исполнители не отреагировали, а после и вовсе пропали со связи.

«Благодетели», естественно, не предупреждают клиентов, что изготовленные подобным кустарным способом документы в лучшем случае окажутся бесполезной бумажкой, и огромные деньги будут выброшены на ветер. В худшем – последует задержание за использование и оборот поддельных документов, суд и этапирование на зону.

В России приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, в соответствии со ст. 327 УК РФ караются лишением (ограничением) свободы, принудительными работами на срок в зависимости от тяжести содеянного.

Судимость, кстати, грозит не только организаторам и продавцам фальшивых сертификатов, но и приобретателям. Не имеет значения, воспользовался человек правами, которыми его наделял подложный документ или не успел этого сделать. Правоохранителям достаточно зафиксировать факт покупки лже-документа или его предъявления.

В странах Евросоюза и других странах, где будет использоваться подложный документ, также предусмотрена ответственность за такие инциденты. В легких вариациях – это огромный штраф, депортация на родину и пожизненное ограничение на въезд, в худшем – уголовная ответственность и тюремный срок, как и в России.

«НИ» не советует своим читателям пользоваться услугами с черного рынка.

Анна Снежина

Оригинал материала: “Новые Известия”