Мария Машкова сыграет в голливудском сериале “Ради всего человечества”

Мария Машкова снимется в американском сериале “Ради всего человечества”. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на шоураннеров. Актриса, известная в России по сериалам “Не родись красивой”, “Лапси”, “ЮЗЗЗ”, “Света с того света”, появится в четвертом сезоне шоу, который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. В новых эпизодах также сыграет Димитр Маринов (“Зеленая книга”). Оба актера исполнят ключевые роли.

Сюжет развернется в 2000-е годы. К своим ролям вернутся Юэль Киннаман и Крис Маршалл. Машкова сыграет второго пилота космического корабля по имени Светлана, а Маринов — ветерана космических полетов на Марс по имени Илья. Также в новом сезоне снимутся Дэниел Стерн, Тоби Кеббелл и Тайнер Рашинг. Шоураннерами сериала снова станут Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт и Бен Недиви. Они же станут исполнительными продюсерами проекта наряду с Мэрил Дэвидс, Дэвидом Уэддлом и Брэдли Томпсоном.

Мария Машкова в “Не родись красивой”

“Ради всего человечества” вышел 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Сериал рассказывает альтернативную историю космической гонки США и СССР. Согласно сюжету, СССР удалось первым отправить человека на Луну, в ответ на что США решили отправить на спутник Земли миссию женщин-астронавтов. Действие третьего сезона разворачивалось в 1990-х годах и рассказывало об освоении американскими астронавтами Марса.

Мария Машкова уже несколько лет живет в США вместе с мужем Александром Слободяником-младшим (раньше – музыкант, сейчас – продюсер, актер) и дочерьми – Стефанией и Александрой. Девочки учатся в местной школе. Последние роли Марии в отечественном кино – телесериалы “Котейка” и “Женщина в состоянии развода”.