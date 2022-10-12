Букингемский дворец назвал дату коронации короля Карла III – собрали все, что о ней известно

Вечером вторника Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором раскрыл дату и место грядущей коронации Карла III. Отметим, что Чарльз автоматически стал королем в тот же момент, как умерла его мать, Елизавета II, однако по традиции ему еще предстоит пройти операцию “Золотая держава”. Отметим, что новую королеву-консорта Камиллу тоже коронуют вместе с супругом, что изначально не предполагалось.

Коронация Его Величества Короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве, – гласит сообщение от имени королевской семьи. – На Церемонии Его Величество король Карл III будет коронован вместе с Королевой-консортом.

Ранее сообщалось, что коронация Карла состоится 2 или 3 июня — в тот же день в 1953 году короновали Елизавету, когда ей было всего 27 лет. Чарльзу же 14 ноября исполнится 74 года и он лидирует в списке монархов, которые дольше всего ждали своей очереди на трон. Совпадение или нет, но новая дата церемонии, 6 мая — это день рождения Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл.

Ожидается, что церемония и последующие торжества пройдут более скромно, нежели когда-то у Елизаветы — на этот раз бюджеты будут значительно сокращены. Во время коронации, которая продлится всего один час и станет самой короткой церемонией коронации в британской истории, Чарльз принесет присягу государству и будет благословлен архиепископом, после чего получит скипетр и корону Святого Эдуарда. Известно, что на церемонию уже приглашены представители Палат парламента и церкви, а также премьер-министры и видные граждане стран Содружества. Отметим, что на днях инсайдеры рассказали прессе больше подробностей предстоящей коронации.

Напомним, что почти сразу после смерти королевы в начале сентября Чарльз впервые обратился к народу в новой роли, а также предстал перед парламентом и сел на трон вместе с королевой-консортом Камиллой. А на прошлой неделе Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет “великолепной четверки” Карла, Камиллы, Уильяма и Кейт в новых титулах.