В России учредили премию «Иноагент года»

Минюст объявил об учреждении новой престижной премии «Иностранный агент» года.

Ожидается, что она будет разыгрываться среди деятелей искусства и культуры, науки и производства, а также среди общественников, активистов и политиков.

В ведомстве подчеркнули, что статус иноагента – это теперь не только почётное звание, но и возможность получить финансовое поощрение.

– Многие рискуют карьерой, чтобы получить это звание. Нельзя оставлять людей без награды за такие усилия и самопожертвование, – пояснили чиновники.

Премия размером в 24 МРОТ будет разыгрываться в декабре среди тех, кто имел честь пополнить список иноагентов в заканчивающемся году. Потенциальный победитель должен быть совершеннолетним, проживать в России и иметь подтверждённый (не оспоренный) статус иноагента. Для участия необходимо будет заполнить форму на Госуслугах, загрузив в электронном виде документы, подтверждающие наличие иностранного финансирования.

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