 

Мнение: Где взять деньги на народное предприятие

12.10.2022, 11:10, Разное
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Коммунист пишет, что производить мебельную фурнитуру в России нельзя, ибо дело это малоприбыльное, а кредиты на закупку станков дают никак не ниже ключевой ставки (ссылка). Ход рассуждений знакомый — в России уже несколько лет идёт волна щедро оплаченной пропаганды в духе «промышленность гибнет, включите печатный станок». Понятно, что и обычные граждане, слыша от прирученных экономистов про пользу дешёвых кредитов, начинают вторить услышанному.

Лично я полагаю, что дешёвые кредиты — опасная штука, которой государство должно пользоваться с огромной осторожностью. Что же касается коммунистов, то им вспоминать про кредиты и вовсе грешно. Заводы ведь можно строить сообща: если каждый рабочий вложит деньги в общий котёл, хватит и на постройку цехов, и на закупку оборудования. Как верно отметил доктор Мартин Лютер Кинг-младший, есть сила в количестве, и есть сила в единстве. Конечно же, рабочие способны оплатить открытие завода из своего кармана — ведь если бы они не могли, пришлось бы признать, что все социалистические страны строили заводы за чей-то чужой счёт.

Можно сделать, например, так.

Каждый пролетарий скидывается на общее дело. Сообразно вкладу, управление завода выдаёт ему специальную расписку, которую можно назвать, например, «шмакцией». А когда завод начинает получать прибыль, вся прибавочная стоимость идёт не буржуям, а самим рабочим. Выплаты можно назвать, допустим, «мивидендами». Учесть, кто сколько вложил, очень просто: чем больше у тебя шмакций, тем больше мивидендов ты получаешь.

Правда, здорово я придумал? Настоящее народное предприятие, которым владеет пролетариат. Глупые буржуи-капиталисты в жизни бы не додумались до такого простого и справедливого механизма.

Источник: Место для дискуссий


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