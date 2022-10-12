Great Wall превратил внедорожник Tank 500 в большой шестиколесный пикап Shanhai Poer

В рамках автосалона в Чэнду недавно представили новый пикап под названием Great Wall Shanhai Poer.

В свою очередь, модель уже из названия предполагает использование для дальних путешествий. Разработчики применили здесь ту же платформу, как и на полноразмерном внедорожнике Tank 500. Автомобиль стал существенно шире и габаритнее, что позволит с комфортном разместиться всем пассажирам. Под капотом установлен 3-литровый бензиновый мотор на 354 л.с. мощности.

Модель оснащается 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также планируется последующий выпуск автомобиля с 2,4-литровым дизельным агрегатом и гибридная модель пикапа. Точные сроки поступления в продажу данной модели на данный момент засекречены.