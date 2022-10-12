Скандалы: США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

Британского бизнесмена обвинили по трем пунктам, по каждому из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы

Генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила британского бизнесмена Грэма Бонема-Картера в помощи российскому предпринимателю Олегу Дерипаске (50-е место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $1,7 млрд) с обходом санкций США, говорится в сообщении американского Минюста. В Великобритании арестовали Бонема-Картера, США будут добиваться его экстрадиции.

По данным американского ведомства, британский бизнесмен с 2003 года работал на организации, связанные с Дерипаской, а также управлял его недвижимостью в Великобритании и Европе, включая дом на Белгравия-сквер в Лондоне.

С того времени как в 2018 году против российского бизнесмена были введены санкции, между Бонемом-Картером и Дерипаской состоялся сговор, отмечает Минюст США. В обвинительном заключении говорится, что британец участвовал в незаконных сделках на сумму более $1 млн для финансирования недвижимости в США в интересах россиянина.

Так, в период с 2005 по 2008 год Дерипаска приобрел три объекта жилой недвижимости в США — два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне, округ Колумбия. Всеми управляла компания под названием Gracetown Inc. После того как Вашингтон в апреле 2018 года ввел санкции в отношении российского бизнесмена, тот поручил Бонему-Картеру создать новую компанию для управления имуществом. Менее чем через два месяца, в июле, британский бизнесмен зарегистрировал компанию GBCM Limited.

В период с марта по декабрь прошлого года британец передавал платежи за содержание недвижимости в США, отмечают в американском Минюсте. «Бонем-Картер перевел платежи на общую сумму $1 млн 43 тыс. 964,3 с банковского счета в России, открытого на имя GBCM Limited, на банковские счета Gracetown Inc. в Нью-Йорке», — говорится в заключении.

Gracetown Inc., в свою очередь, использовала средства для оплаты разных расходов, включая заработную плату персонала, налоги на недвижимость и другие услуги, а также для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии недвижимости.

Британского предпринимателя обвиняют также в попытке незаконно переправить произведения искусства, купленные Дерипаской, с аукциона в Нью-Йорке в Лондон путем искажения информации, скрывающей право собственности на произведение искусства.

«Бонем-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: по одному — в сговоре с целью обойти санкции США и уклониться от них в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по одному — в нарушении IEEPA и еще одному — в мошенничестве с переводами», — говорится в сообщении.

По каждому пункту максимальное наказание составляет 20 лет тюремного заключения, подчеркнул Минюст США.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года, при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014-м президентом Бараком Обамой в ответ на присоединение Крыма к России.

Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. Дерипаска сослался на закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения. Он приводил сообщение OFAC, где говорилось, что ограничительные меры были введены «в ответ на злонамеренные действия [России] во всем мире». Защита бизнесмена настаивала, что президент «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью России». Апелляционный суд в Вашингтоне не увидел противоречий в действиях OFAC.

Дерипаска пытался оспорить санкции США в суде с 2019-го. Летом прошлого года суд отказался отменять ограничения в отношении него. А минувшей весной была отклонена апелляция бизнесмена.

В конце сентября прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь шла о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. После этого Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера.

Виктория Тютина

Оригинал материала: “РБК”