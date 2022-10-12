 

Депутаты новой волны начали вести разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации

12.10.2022, 10:42, Новости дня
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Депутаты новой волны наряду с губернаторами включились в разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации. Они оперативно реагируют на перегибы на местах, обеспечивают поддержку мобилизованных и их семей.

Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова получила более 3,5 тыс. сообщений от граждан, которые столкнулись с незаконной мобилизацией. Удалось помочь с необоснованным призывом на военную службу студентам колледжей и вузов, которые не имеют военную подготовку, боевого опыта и соответствующей военно-учетной специальности. При содействии Лантратовой удалось решить вопрос с незаконным призывом на военную службу многодетной матери, которая никогда не являлась военнообязанной, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подключил к работе волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, которое оказывает семьям мобилизованных всестороннюю поддержку: от психологических консультаций до заботы о домашних животных. Так, волонтеры оказали адресную помощь более чем 2 тыс. семей военнослужащих и взяли под постоянную опеку более 700 семей. Юридическую помощь оказывают добровольцы из Ассоциации юристов России. Юристы дают разъяснения по социальным гарантиям и кредитам, в том числе помощь в подготовке запросов в компетентные органы. Депутат создал специальный чат-бот @ask_metelev_bot, где можно оставить обращение и получить консультацию по частичной мобилизации.

Помимо работы с обращениями граждан по факту необоснованного призыва на военную службу, депутаты проводят личные встречи с мобилизованными и их семьями. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко посетила пункт мобилизации в Кингисеппском районе Ленинградской области. Депутат помогла мобилизованному жителю решить вопрос с отсрочкой от призыва на несколько дней для прохождения медкомиссии. При поддержке Занко удалось решить другие волнующие вопросы мобилизованных на месте, другие были взяты в детальную проработку.

А член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обсудила с мобилизованными бытовые вопросы и обещала оказать содействие в их решении. Депутат напомнила о проводимой партийной акции «Бабушкина забота», в рамках которой «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи для российских военнослужащих.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич встретился с мобилизованными жителями Воронежской области. Кастюкевич поделился с мобилизованными личным опытом работы в зоне СВО. Депутат пообещал оказать содействие в решении вопросов военнослужащих, в частности, проконтролировать процесс получения обмундирования и амуниции.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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