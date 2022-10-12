Министр Галущенко: РФ поразила 30% энергетической инфраструктуры Украины

Ракетными ударами РФ по территории Украины за последние два дня было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Такую оценку он дал в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам Галущенко, Россия впервые с начала военных действий «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру. Он считает, что атаки на объекты вызваны тем, что украинские поставки электроэнергии в Европу помогают европейским странам экономить на российском газе и угле.

Министр добавил, что сейчас Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы.

Во вторник ВС РФ нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.

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