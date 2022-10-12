 

Глава департамента инвестполитики Москвы Овчинский рассказал о работе компании «Электронинвест»

12.10.2022, 10:41, Новости дня
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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» создал и запустил в производство почти 300 источников вторичного электропитания. Компания «Электронинвест» добилась такого результата за 30 лет работы, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что всего компания изготовила и отгрузила более 500 тыс. единиц продукции. «Электронинвест» находится на площадке «Алабушево» московской ОЭЗ. Инвестиции резидента превысили 400 млн рублей, а выручка от продаж почти достигла 1,8 млрд рублей. На предприятии работают более 200 сотрудников, информирует канал «360».

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за все время в компании прошли профильные стажировки 50 студентов, часть из которых остались работать на предприятии. Это наглядный пример того, что таможенные и налоговые льготы, готовая инфраструктура, предоставляемые резидентам столичной ОЭЗ, за пять лет работы на ее территории способствовали достижению серьезных экономических и производственных успехов, подчеркнул он.

ГК «Электронинвест» выпускает высокотехнологичные модули питания. Их делают только из российских компонентов и используют в вычислительной технике, бортовой аппаратуре и в ракетоносителях нового поколения. Еще их применяют для обеспечения необходимого напряжения для стабильной работы электроники в космосе. Компания стала одним из первых резидентов на территории «Алабушево» столичной ОЭЗ. Это произошло в 2017 году. Недавно на производстве начали выпускать аппараты для вибротерапии, необходимые для реабилитации после травм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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