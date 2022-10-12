 

Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных в ускоренном режиме

12.10.2022, 10:20, Разное
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После объявления частичной мобилизации власти Москвы приняли решение о дополнительных выплатах призывникам – 50 тысяч рублей в месяц. Для проведения платежей правительству столицы нужны данные мобилизованных и номера их банковских счетов, отметил Собянин.

По его словам, сейчас правительство Москвы прорабатывает с Минобороны регламент передачи данных. Процесс займет некоторое время, но многим семьям выплаты нужны уже сегодня, написал градоначальник.

В связи с этим власти города приняли решение, что родственники призывников могут обратиться в центр поддержки мобилизованных и получить выплату в качестве адресной помощи.

“Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные Силы по мобилизации”, – подчеркнул Собянин.

В начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи.

Центр поддержки мобилизованных расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее о работе центра – в материале “Дни.ру”.


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