Звезда сериала “Она написала убийство” Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни

Актриса, известная российскому зрителю по сериалу “Она написала убийство”, скончалась в Лос-Анджелесе. Анджеле Лэнсбери было 96 лет, сообщает “Царьград”.

О смерти звезды сообщили ее дети. По их словам, актриса ушла из жизни тихо и спокойно – во сне. Об этом пишет RT. Это случилось 11 октября.

Помимо детективного сериала актриса снялась в таких известных фильмах, как “Газовый свет”, “Маньчжурский кандидат” 1962 года, “Набалдашник и метла”, “Смерть на Ниле” 1978 года и “Моя ужасная няня”. Как сообщает VSE42.RU, Анджела Лэнсбери трижды была наминирована на премию “Оскар” и шесть раз получила “Золотой глобус”.