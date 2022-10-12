 

Звезда сериала “Она написала убийство” Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни

12.10.2022, 10:20, Разное
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Актриса, известная российскому зрителю по сериалу “Она написала убийство”, скончалась в Лос-Анджелесе. Анджеле Лэнсбери было 96 лет, сообщает “Царьград”.

О смерти звезды сообщили ее дети. По их словам, актриса ушла из жизни тихо и спокойно – во сне. Об этом пишет RT. Это случилось 11 октября.

Помимо детективного сериала актриса снялась в таких известных фильмах, как “Газовый свет”, “Маньчжурский кандидат” 1962 года, “Набалдашник и метла”, “Смерть на Ниле” 1978 года и “Моя ужасная няня”. Как сообщает VSE42.RU, Анджела Лэнсбери трижды была наминирована на премию “Оскар” и шесть раз получила “Золотой глобус”.


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