Умерла звезда детективного сериала “Она написала убийство” Анджела Лэнсбери

На 97-м году жизни не стало актрисы Анджелы Лэнсбери. О ее смерти сообщает NBC News со ссылкой на родственников. С их слов, Анджела скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе. До своего 97-летия она не дожила всего пять дней. Так же считанные дни до своего дня рождения не дожила другая известная голливудская актриса Айлин Райан – мать Шона и Криса Пенна (ее не стало позавчера).

Анджела Лэнсбери больше всего была известна по роли Джессики Флетчер в детективном сериале “Она написала убийство”, а также по фильмам “Портрет Дориана Грея”, “Смерть на Ниле” и “Моя ужасная няня”. Анджела — пятикратный лауреат театральной премии “Тони” и шестикратный обладатель премии “Золотой глобус”. Ее трижды выдвигали на “Оскар” и 18 раз – на “Эмми”. В 2013 году ее удостоили почетной премии “Оскар” за вклад в развитие кинематографа.

Анджела была дважды замужем, но только второй брак стал главным в ее жизни. С ирландским актером Питером Шоу она познакомилась в 1946 году на вечеринке у актера Хёрда Хэтфилда. Они поженились через три года. Актриса усыновила ребенка мужа от первого брака – сына Дэвид. Позже у супругов родился сын Энтони и дочь Дейдра. Их брак считался одним из самых длинных в истории шоу-бизнеса и продлился до смерти Шоу в 2003 году.