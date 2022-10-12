 

Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко впервые станет мамой

12.10.2022, 10:10, Разное
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36-летняя Кейли Куоко сообщила подписчикам радостную новость — они с бойфрендом-актером Томом Пельфри ждут ребенка. Актриса опубликовала несколько новых фотографий, в том числе и ту, на которой видно растущий живот, и сразу же раскрыла пол будущего малыша — у них родится девочка.

Малышка Пельфри появится на свет в 2023 году, – написала Куоко в посте. – Мы благословлены и на седьмом небе от счастья. Я люблю тебя, Том!

Отец будущего младенца, 40-летняя звезда сериала “Банши” Том Пельфри, тоже не смог удержаться и рассказал о грядущем пополнении в своем микроблоге.

А потом было еще лучше. Люблю тебя больше, чем когда-либо, – написал актер. 

Звездные друзья Куоко тут же отправились в раздел комментариев для поздравлений.

Что ж, поздравляю, – написала коллега Куоко по “Бортпроводнице” Шэрон Стоун. – Замечательно видеть тебя такой счастливой.

Так рада за вас, ребята! – добавила Лейси Шабер.

Ура! – добавила звезда ”Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз” Лиза Ринна.

Напомним, что о романе Кейли Куоко и Тома Пельфри заговорили в начале мая. Тогда актеры официально подтвердили свои романтические отношения, опубликовав одинаковые сентиментальные посты в социальных сетях. До Пельфри Куоко была замужем за миллиардером Кларком Куком. С ним она подала на развод в сентябре прошлого года. Брак продержался около трех лет. 

В конце весны они впервые вышли в свет в качестве пары, а уже в сентябре впервые появились вместе на красной ковровой дорожке.


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